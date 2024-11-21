Apple Music, "2024'ün En İyileri" Çalma Listelerini Yayınladı!
Apple Music, "2024'ün En İyileri" adı altında toplanan senelik çalma listelerini yayınladı.
2024'ün sonuna yaklaştığımız şu günlerde 'yılın en iyileri' listelerini görmeye başladık. Spotify ve YouTube Music'in en büyük rakiplerinden Apple Music de bu alanda elini çabuk tutan platformlardan. Şirket, her yıl yayınladığı "En İyiler" adı altında toplanan çalma listelerinin 2024 versiyonunu kısa bir süre önce paylaştı.
Dünyanın her yerinden en iyi şarklıları içeren yeni çalma listeleri, kullanıcıların yıl boyunca dinlediği popüler parçalara kolayca ulaşmasına imkan tanıyor.
Apple Music "2024’ün En İyileri" Çalma Listeleri
Dünyanın pek çok bölgesine özel olarak birçok farklı kategoriden popüler şarkıları "2024'ün En İyileri" ismiyle listeyen Apple Music, Türkiye'den de bu yıl en çok hit alan parçaları koleksiyonunda topladı. Zirvede Melike Şahin, Zeynep Bastık ve Lvbel C5 gibi isimlerin bulunduğu Türkçe Pop 2024’ün En İyileri ve Türkçe Rap 2024’ün En İyileri listeleri kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.Kulla
Kullanıcılar güncel olarak platformda yer alan 'Yeni” sekmesi üzerinden yılın en iyileri koleksiyonundaki çalma listelerine ulaşabilir.
Apple Music’in "2024’ün En İyileri" Çalma Listeleri
- 2024'ün en iyi şarkıları
- Türkçe Pop 2024'ün en iyileri
- Türkçe Rap 2024'ün en iyileri
- Rap Dünyası: 2024'ün en iyileri
- Zirvedekiler Pop: 2024'ün en iyileri
- danceXL: 2024'ün en iyileri
- Viral Hit'ler: 2024'ün en iyileri
- Alternatif Arena: 2024'ün en iyileri
- Latin Ateşi: 2024'ün en iyileri
- Çağdaş Afrika Müziği: 2024'ün en iyileri
- Yeni Nesil Hit'ler: 2024'ün en iyileri
- R&B Zamanı: 2024'ün en iyileri
- KPOPWRLD: 2024'ün en iyileri
Spotify Çalma Listesi Apple Music'e Nasıl Aktarılır?
Spotify çalma listelerinizi Apple Music'e aktarmanın en basit yollarını sizin için derledik.
Peki siz Apple'ın 2024'ün En İyileri listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Türkiye için düzenleyeceğiniz listeler nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım...