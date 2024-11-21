Apple Music, "2024'ün En İyileri" Çalma Listelerini Yayınladı!

2024'ün sonuna yaklaştığımız şu günlerde 'yılın en iyileri' listelerini görmeye başladık. Spotify ve YouTube Music'in en büyük rakiplerinden Apple Music de bu alanda elini çabuk tutan platformlardan. Şirket, her yıl yayınladığı "En İyiler" adı altında toplanan çalma listelerinin 2024 versiyonunu kısa bir süre önce paylaştı.

Dünyanın her yerinden en iyi şarklıları içeren yeni çalma listeleri, kullanıcıların yıl boyunca dinlediği popüler parçalara kolayca ulaşmasına imkan tanıyor.

Apple Music "2024’ün En İyileri" Çalma Listeleri

Dünyanın pek çok bölgesine özel olarak birçok farklı kategoriden popüler şarkıları "2024'ün En İyileri" ismiyle listeyen Apple Music, Türkiye'den de bu yıl en çok hit alan parçaları koleksiyonunda topladı. Zirvede Melike Şahin, Zeynep Bastık ve Lvbel C5 gibi isimlerin bulunduğu Türkçe Pop 2024’ün En İyileri ve Türkçe Rap 2024’ün En İyileri listeleri kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.Kulla

Kullanıcılar güncel olarak platformda yer alan 'Yeni” sekmesi üzerinden yılın en iyileri koleksiyonundaki çalma listelerine ulaşabilir.

Apple Music’in "2024’ün En İyileri" Çalma Listeleri

Peki siz Apple'ın 2024'ün En İyileri listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Türkiye için düzenleyeceğiniz listeler nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım...