Apple Music Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar

Spotify'la birlikte Dünya'da en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Apple'a ait Apple Music, son yaptığı açıklama ile birlikte abonelik fiyatlarını güncellediğini duyurdu.

En son geçtiğimiz yıl fiyatlarında güncelleme yapan Apple Music'in yeni zamlarla birlikte Türkiye fiyatı da 13,99 TL'den 19,99 TL'ye çıktı.

Apple almış olduğu zam kararını mevcut aboneleriyle ve iPhone kullanıcılarıyla mail üzerinden paylaştı. Kullanıcılara abonelikleri devam ediyorsa eski fiyat üzerinden ücretlendirileceği ancak önümüzdeki aydan sonra zamlı fiyata geçiş yapacaklarının bilgisi verildi.

Yeni Apple Music Fiyatı 19,99 TL Oldu

Yeni zamlı tarifenin 26 Mayıs'ta geçerli olacağını bildiren Apple, eğer mevcut fiyat artışından rahatsızsanız veya başka nedenlerle aboneliğinizi sonlandırmayı düşünüyorsanız 26 Mayıs tarihine kadar sonlandırmanız gerektiğine değiniyor. 26 Mayıs ve sonrasında başlatılan abonelikler yeni zamlı fiyat olan 19,99 TL'den ücretlendirilecek. Ayrıca zamlarla birlikte Öğrenci paketi 9,99 TL'ye, Aile paketi 29,99 TL'ye yükseldi.

Apple'ın Apple Music kullanıcılarına gönderdiği mail şu şekilde:

"Apple Music abonesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu abonelikle ilgili bir değişiklik hakkında sizi bilgilendirmek istedik. Apple bu aboneliğin 13.99 TL/ay olan fiyatını 19.99 TL/ay olarak yükseltiyor. Aboneliğiniz iptal edilene kadar 26 Mayıs tarihinden itibaren 19.99 TL/ay karşılığında devam edecek."

Böylelikle Spotify'ın ardından Apple da üyeliklerini zamlamış oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.