Apple Music Kayıpsız Ses Özelliği Duyuruldu!

Apple Music Kayıpsız Ses (Lossless Audio) isimli özelliği duyurdu. Lossless Audio olarak isimlendirilen özelliğin yanı sıra Spatial Audio (Uzamsal Ses) ve Doby Atmos desteğinin de dijital müzik platformuna ekleneceği açıklandı. Peki, yeni özellikler müzik deneyimini nasıl etkileyecek?

Apple Music Kayıpsız Ses Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Apple Music şu anda iki kalite seçeneği sunuyor. Bu seçeneklerden ilki, kullanıcılara daha yüksek kaliteli müzik akışı deneyimi sağlıyor. İkinci seçenek ise seçimini daha çok veri tasarrufundan yana yapan kişilere yönelik bir deneyim sunuyor. Bu seçenekler, uygulamada Wi-Fi kapalıyken daha az veri kullanmanızı sağlayan, basit bir şekilde geçiş yapabileceğiniz seçenekler olarak yer alıyor.

Apple'ın dijital müzik platformuna eklenecek yeni ses seçenekleri şimdikilerden farklı olarak ses kalitesini üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak. Şirket, dün Lossless Audio, Spatial Audio (Uzamsal Se) ve Doby Atmos desteğini duyurdu.

Aktarılan bilgilere göre Kayıpsız Ses, isminden de anlaşılabileceği üzere müzik dinlerken kayıpsız bir ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Müzik tutkunları için harika bir seçenek olan Kayıpsız Ses sayesinde herhangi bir sıkıştırma işlemi olmadan 75 milyonu aşkın müzik dinlenebilecek. Böylece kullanıcılar, ses kalitesinde herhangi bir kayıp olmadan müzik dinleyebilecek.

Lossless Audio özelliği, Ayarlar> Müzik> Ses Kalitesi yolu takip edilerek aktif edilebilecek. Ücretsiz olarak sunulacak özelliğin aktif hale getirilebilmesi için uygulamanın en son sürüme sahip olması gerekiyor.

Sürükleyici bir ses deneyimi olarak nitelendirilen Dolby Atmos desteğine sahip müziklerin sayısı artmaya devam edecek. Dolby Atmos desteğine sahip olan müziklerin sayfasında özel bir rozet yer alacak. Bu sayede hangi müziğin söz konusu özelliğe sahip olduğu kolay bir şekilde tespit edilebilecek. Apple Music, kullanıcılara yardımcı olmak için özel Dolby Atmosfer çalma listeleri oluşturacak.

Spatial Audio özelliği dijital yayın platformuna eklendiğinde hip-hop, country, Latin, pop ve klasik dahil olmak üzere pek çok türdeki müziği destekleyecek. Yeni özelliklerin 2021 yılının haziran ayında ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, hiçbir ek ücret ödemeden müzik deneyimini en üst seviyeye taşıyacak yeni özelliklere erişebilecek.