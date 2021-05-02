Apple Music Yeni Abonelik Seçeneği ile Spotify'a Alternatif Sunacak

Apple Music, yeni abonelik seçeneği ile Spotify'ın sunacağı hizmetle aynı hizmeti daha ucuza sunarak bir numaralı rakibi Spotify'ın önüne geçebilir. Apple'ın müzik servisinin kullanıcılara sunacağı yeni abonelik planını birkaç hafta içerisinde sunması bekleniyor.

Spotify, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu yılın ilk çeyreğinde ücretli abone sayısının %21 artarak 158 milyona ulaştığını açıkladı. Bu çeyrekte abonelere bu yılın sonlarında belirli bölgelerde kaliteden hiçbir kaybın yaşanmadığı Spotify Hi-Fi'ın geleceğini duyurdu. Spotify söz konusu özellik hakkında bilinmesi gerekenleri şu maddelerle sıraladı:

Hi-Fi, yüksek kaliteli müzik deneyimi sunuyor. Spotify Hi-Fi, hayranların en sevdiği müziklerin keyfini sürerken müziğin daha fazla derinine inmesini sağlıyor. Ubiquity, Spotify'daki her şeyin merkezinde yer alıyor. Hi-Fi'yı Spotify ile birçok hayran için erişilebilir hale getirmek için dünyanın en büyük hoparlör üreticilerinden bazıları ile çalışılıyor. Hi-Fi, Spotify'ın kusursuz kullanıcı deneyimi ile birleştirilerek şirketin kullanıcıların sevdiği müziği istediği gibi dinlemesini sağlama olanaklarını genişletiyor. Hi-Fi bu yılın sonlarında belirli bölgelerde kullanıma sunulmaya başlanacak.

Apple Music Yeni Abonelik Seçeneği Ne Sunuyor?

Apple Music'in Spotify'ın bir numaralı rakibi olduğu düşünüldüğünde Apple'ın da kaliteden herhangi bir kaybın yaşanmadığı Hi-Fi'ı kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalara başlaması olası görünüyor. Hits Daily Double'ın haberine göre Apple Music'e ayda 9,99$ fiyat etiketine sahip yeni bir abonelik planı gelecek.

Apple Music'e gelecek olan aboneliğin birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor. Spotify'ın geçen hafta abonelik fiyatlarını arttıracağının açıklanmasının üzerine Apple'ın daha ucuz ve daha yüksek kaliteli bir seçenek sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

9to5Mac'e göre Apple kısa bir süre önce iOS 14.6 geliştirici beta 1 sürümünün kodunda "Dolby Atmos", "Dolby Audio", "Lossless" gibi terimlere yer verildi. iOS 14.5 ve iOS 14.6 beta 2 sürümlerinde bu terimler görülememesi, Apple'ın bunu gizlice yapmaya çalışma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Apple 7 Haziran'da başlaması planlanan WWDC'de Apple Music için yeni abonelik planını ortaya çıkarabilir. Apple Music Hi-Fi'a ek olarak yeni Airpods ile ilgili bilgilerin verilmesi de olası görünüyor.