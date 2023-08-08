Apple Müzik'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: 'Algoritmik Keşif'

Apple Müzik, kullanıcıların yeni müzikler keşfetmesini sağlamak için yeni bir algoritmik dinleme istasyonu ekliyor.

Apple Müzik, Spotify'ın kişiselleştirilmiş listeleriyle rekabet edebilmek amacıyla uygulamaya 'Discovery Station', Türkçe adıyla 'Keşif İstasyonu' adlı yeni bir algoritmik dinleme istasyonu ekledi.

Apple'ın İsveç merkezli rakip servisi yıllardır kendine özgü "Keşfet" çalma listeleri sunuyor. Buna yanıt olarak Apple Müzik, insanların yeni müzikler bulması için uzun süredir böyle bir dinleme istasyonu üzerinde çalışıyordu.

Spotify'ın Sevilen Özelliği Artık Apple Müzik'te

Keşif İstasyonu yalnızca henüz duymadığınız yeni şarkıları yani çalma listelerinizde olmayan, sizin tarafınızdan beğenilmeyen veya kitaplığınızda bulunmayan tüm şarkıları çalmaya odaklanacak. Apple Müzik'te buna benzer olarak zaten bir 'Yeni Müzik Karması' var ancak bu haftalık olarak güncelleniyor ve yalnızca 25 parçayla sınırlı kalıyordu.

Apple ayrıca '[Kullanıcı Adı] istasyonu' adında kişiselleştirilmiş bir dinleme istasyonu da sunuyor ve bu istasyonda favorileriniz ve birkaç benzer parçanın bir karışımı çalınıyor.

Şirket yeni algoritmik keşif çalma listesi hakkında resmî bir açıklama yapmadı yeni özellik hem web hem mobil uygulamada görünmeye başladı.

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