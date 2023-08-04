Rapor: iPhone Satışları Düşse de Apple'ın Hizmetleri Satışlarda Olumlu İvme Yakalıyor!

Apple'ın Nisan-Haziran çeyreğine ilişkin son mali sonuçları, büyük ölçüde yaklaşan iPhone 15 serisi beklentisi nedeniyle geçen yıla kıyasla gelirde hafif bir düşüş olduğunu gösteriyor ancak App Store ve Apple Music'i içeren hizmetler bölümü önemli bir büyüme yaşadı ve yeni bir gelir rekoru kırdı.

Bu, Apple'ın yavaşlayan iPhone satışlarını dengelemek için diğer hizmetlere odaklanma stratejisinin başarılı bir sonuç verdiğini gösteriyor.

Mac ve iPad gibi diğer donanım bölümleri de azalan satışlarla zorluklarla karşılaşırken, Apple Watch ve AirPods gibi giyilebilir ürünlerin satışlarında oldukça olumlu bir ivme yakalanmış durumda.

Apple Gelecekte Hangi Alanlara Odaklanacak?

İleriye dönük olarak, yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum çerçeve ve geliştirilmiş kameralar da dâhil olmak üzere önemli iyleştirmeler içermesi bekleniyor. Ayrıca bu yıl tüm iPhone'ların Lightning bağlantı kablosundan USB-C'ye geçmesi bekleniyor.

Apple, Eylül ayından itibaren iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma ve tvOS 17 gibi önemli yazılım güncellemelerini de yayınlamayı planlıyor. Ayrıca sonbaharda 24 inç iMac ve 13 inç MacBook Air'in yükseltilmiş sürümlerini piyasaya sürebilir.

Apple için daha da geleceğe baktığımızda şirket ilk büyük yeni ürünü olan Vision Pro karma gerçeklik başlığını 2024 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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