Apple, Ne Kadar Kazandığını Açıkladı: İşte Rakamlar!

Teknoloji devi Apple, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait mali durum raporunu paylaştı ve iPhone ile hizmet kategorilerinden elde ettiği gelirle rekor seviyeye ulaştı. Şirket, 119,6 milyar dolarlık kazanç elde ederek yıllık bazda yüzde 2'lik bir artış sağladı.

Ancak, Çin pazarında yaşanan yüzde 13'lük gelir düşüşü dikkat çekiyor. Apple'ın kârı ise 33,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Apple'ın açıkladığı verilere göre, iPhone 15 serisi iPhone 14'e kıyasla daha fazla ilgi gördü. 2023'ün son çeyreğinde, şirketin iPhone satışları 69,7 milyar dolar olarak kaydedildi, bu da önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyar dolarlık bir artışa işaret ediyor.

Apple, aynı dönemde Mac satışlarını yüzde 0,6 artışla 7,8 milyar dolar olarak açıklarken, iPad satışlarında yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı ve bu kategorideki gelir 7 milyar dolar oldu. Apple CEO'su Tim Cook, aktif cihaz sayısının 2,2 milyarı aştığını ve bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğunu belirtti.

Apple, sunduğu hizmetlerden kaynaklı rekor gelir elde ettiğini duyurdu. Şirketin hizmet kategorisinde elde edilen gelir, 23,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tim Cook, bu başarıyı müşterilerine teşekkür ederek paylaştı ve şirketin inovasyon alanında müşterilere değer katmaya devam edeceğini vurguladı.