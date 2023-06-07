Apple, Nintendo’nun Mario Kart Yolculuğunda Kullandığı Teknolojiyi Satın Aldı

ABD Hava Kuvvetleri Donanması ile sözleşmesi bulunan Los Angeles merkezli şirket, Super Nintendo World’ün Mario Kart yolculuğu için AR kulaklıklarını yapıyor.

Mira’nın geliştirmiş olduğu teknoloji Kaliforniya'daki Travis Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki pilotlar için Prism Pro kulaklığını sağlamayı ve artırılmış ekipman talimatlarını göstermeleri için kullanıldığı biliniyor.

Nintendo World için üretilen AR cihazı, sürüşün klasik yarış başlığının içindeymiş gibi hissettirmek için sanal karakterleri ve animasyonları tasvir ediyor.

Apple'ın AR Girişimi Mira'yı Satın Aldığı Bildirildi

Haber kaynakları satın almanın, Mira CEO'su Ben Taft'ın özel Instagram hesabındaki gönderilerle doğrulandığını ve Apple'ın da bunu doğruladığını bildirdi.

Apple'ın şirket için ne ödediği veya şirketle planlarının ne olduğu henüz belli değil. Söylentiler arasında Apple'ın Mira’nın çalışanlarından en az 11 tanesini bünyesine kattığını ve eski tasarım şefi Jony Ive'nin bir zamanlar girişime danışmanlık yaptığı konuşuluyor.

2017 yılında Mira Prism ile yaptığı uygulamalarda Engadget çalışanı Devindra Hardawar, telefon tabanlı cihazın o döneme göre fiyatıyla şaşırtıcı derecede sürükleyici buldu. "Prizma ile sadece birkaç dakikam olmasına rağmen, gördüklerimden çok etkilendim.” dedi.