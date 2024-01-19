Dijital Cüzdanlar Birleşiyor: Apple, Ödeme Hizmetlerini Diğer Şirketlere Entegre Ediyor!

Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik olarak Apple Pay ödeme sistemine ilişkin rekabet endişelerini gidermek amacıyla üçüncü taraf mobil cüzdan ve ödeme hizmetlerine erişim izni vermeyi taahhüt etti.

AB Komisyonu, Apple'ın ödeme hizmeti Apple Pay ile ilgili rekabet soruşturması kapsamında çeşitli taahhütlerde bulunduğunu duyurdu ve bu taahhütlerle ilgili geri bildirimlerin bir ay süreyle AB'ye iletilmesine izin verileceğini belirtti.

Apple Pay, iPhone kullanıcılarına mobil cihazlarıyla ödeme yapma imkanı sunan Apple'a ait bir mobil cüzdan çözümüdür. Yapılan açıklamada, bu özelliğin Apple'ın kapalı ekosistem oluşturduğu iOS işletim sistemi üzerinde çalıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Apple'ın mobil cüzdan geliştiricilerinin erişimini kontrol ettiği ve AB'nin bu konuda rekabet soruşturması başlattığı vurgulandı.

Rekabet endişelerini gidermek amacıyla Apple'ın çeşitli taahhütlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu çerçevede Apple'ın, iPhone gibi iOS sistemini kullanan cihazlarda farklı şirketlerin uygulamalarına, Apple Pay veya Apple Wallet kullanmadan ücretsiz olarak temassız ödeme yapma izni verme taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, Apple'ın taahhütlerinin 10 yıl boyunca geçerli olacağı ve bunların Komisyon tarafından düzenli olarak izleneceği belirtildi. AB Komisyonu, 2020 yılında Apple'ın ödeme sisteminin AB rekabet kurallarına uyup uymadığına dair resmi bir soruşturma başlatmıştı.

AB'deki şirketlerin rekabeti denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunmaktadır. Komisyon, soruşturmalarda rekabete aykırı durumları değerlendirir, durum tespit edilirse buna son verir ve şirketlere yüksek para cezaları uygular. Pek çok şirket, rekabet soruşturmasını sonlandırmak için AB'ye çeşitli taahhütlerde bulunmaktadır.