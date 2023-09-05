Apple'dan Yeni Atılım: Öğrencilere Özel Yeni MacBook Serisi!

Chromebook'lar eğitim sektörü üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya başladı. Bulut merkezli Chrome OS işletim sistemini çalıştırmalarından kaynaklanan düşük maliyetleri sayesinde okullarda oldukça popüler duruma geldiler. Şimdi ise Apple bu alana yatırım yapmayı planlıyor gibi görünüyor.

Şu anda ülkemizde çok tercih edilmiyor olsa da globalde bir Windows dizüstü bilgisayara ya da MacBook'a harcanacak paraya kıyasla Chromebook bilgisayar daha sıklıkla tercih ediliyor. Apple görünüşe göre bu pazar gerçeğini dikkate alıyor olmalı ki, zira yeni bir rapor şirketin Chromebook'larla rekabet etmek için yeni bir MacBook serisi çıkarabileceğini öne sürüyor.

Apple, Chromebook'a Rakip MacBook Serisi Üzerinde Çalışıyor

Digitimes'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple, eğitim sektörüne yönelik yeni bir düşük maliyetli MacBook serisi üzerinde çalışıyor ve rakip olarak öncelikle Chromebook'ları hedefliyor. Bu dizüstü bilgisayar, MacBook Air ve MacBook Pro'dan ayrı bir seri olarak piyasaya sürülecek.

Apple'ın daha düşük bir fiyat ile MacBook satmasını sağlayacak kısımlara gelecek olursak, yeni MacBook serisi yine metal bir kasa kullanmaya devam edebilir ancak şirket farklı bir malzeme kullanmayı planlıyor. Keza diğer bileşenlerin de fiyat/performansa dayalı seçileceği söyleniyor.

Apple, geliştirme aşamasından seri üretime geçmek için dokuz aylık bir geliştirme döngüsü izlediğinden, yeni MacBook serisinin en erken 2024 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

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