M3 İşlemcili Mac'ler Ne Zaman Geliyor? Beklentiler Suya Düşebilir!

Apple'ın Eylül ayında düzenleyeceği iPhone 15 etkinliğine odaklanılırken, yeni M3 Mac'lerin lansmanının Ekim ayına sarkabileceği konuşuluyor.

Yaz ayları her zaman Apple'ın Eylül etkinliğiyle ilgili söylentilerle dolup taşıyor ve her yıl söylentiler bu etkinlikte Apple'ın tüm ürün gamlarını yenileyeceğini belirtiyor ancak durum elbette böyle değil.

Bloomberg'den Mark Gurman, Pazar günkü bülteninde Eylül ayında neleri görmeyi beklediğine ışık tuttu.

M3 İşlemcili Mac'ler En Erken Ekim Ayına Sarkabilir

"Bana söylenene göre etkinliğin yapısı iPhone 14 lansmanına uygun olacak. Önceden kaydedilmiş bir video çevrim içi olarak, şirketin genel merkezindeki bir etkinlikte gösterilecek. Ayrıca Ekim ayında muhtemelen ilk M3 Mac'ler için bir lansman daha yapılacak ancak bunun resmî bir etkinlik olarak konumlandırılıp konumlandırılmayacağı belli değil."

Yeni M3 Mac'lerin basın açıklamasıyla tanıtılması daha önce görülmemiş bir şey değil. M2 MacBook Pro ve M2 Mac mini modelleri için bir etkinlik düzenlenmemişti.

Şimdilik tüm iddialar yeni M3 Mac'ler için en erken Ekim ayına işaret ediyor. Peki sizin bu konudaki tahmininiz ne? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.