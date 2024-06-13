Apple'dan OpenAI ile Dev Anlaşma: iOS 18'de ChatGPT Kullanımı İçin Ödeme Yapmayacak!

Apple, WWDC etkinliğinde merakla beklenen OpenAI ile iş birliğini duyurarak ChatGPT'yi iOS 18'e entegre edeceğini açıkladı. Bu ortaklıkla ilgili ayrıntılar başlangıçta gizemini korurken, Bloomberg'in yeni bir raporu, bu anlaşmanın perde arkasına ışık tutuyor. Rapora göre, Apple bu entegrasyon için OpenAI'ye herhangi bir ödeme yapmıyor.

Apple ve OpenAI Ortaklık Detayları

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple ve OpenAI arasındaki bu iş birliğinin başlangıçta her iki taraf için de anlamlı bir gelir sağlamasının beklenmediğini belirtiyor. Bu nedenle, Apple OpenAI'ye ödeme yapmazken, OpenAI de Apple'a ödeme yapmıyor. Apple, bu entegrasyonun OpenAI'ye sağladığı maruz kalmanın nakit ödemeden daha değerli olduğuna inanıyor.

Anlaşma kapsamında ChatGPT, Apple'ın Siri'si ve yeni yazma araçlarına entegre edilecek. Apple, OpenAI'nin markasını ve teknolojisini yüz milyonlarca cihaza tanıtarak, bu tanınırlığın parasal ödemelerden daha büyük bir değer taşıdığına inanıyor.

Bloomberg, Apple'ın gelecekte AI şirketleri ile gelir paylaşım anlaşmaları yapmayı hedeflediğini bildiriyor. Böyle bir düzenlemede, Apple, Apple platformlarında chatbotlardan gelir elde eden AI ortaklarından bir kesinti almayı planlıyor.

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya entegre edilen ChatGPT, kullanıcılar için ücretsiz olacak ve isteyen kullanıcılar bu özelliği etkinleştirebilecek. ChatGPT Plus aboneleri ise hesaplarına giriş yaparak ek özelliklere erişebilecekler.

Şu anda, OpenAI'nin bağımsız ChatGPT uygulaması, iOS'ta ChatGPT Plus için Apple'ın Uygulama İçi Satın Alma sistemi üzerinden ödeme almayı destekliyor ve bu aboneliklerden Apple'a %15-30 oranında bir kesinti sağlıyor.

Apple ve OpenAI arasındaki bu stratejik iş birliği, hem teknolojik entegrasyon hem de potansiyel gelir modelleri açısından dikkat çekici bir adım. Apple, ChatGPT'yi iOS 18 ile entegre ederek, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, OpenAI'nin marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Bu ortaklık, gelecekteki AI entegrasyonları ve gelir paylaşım modelleri için önemli bir örnek teşkil ediyor.