Apple, Herkesi Şok Eden Bir Anlaşma İmzaladı: Google'dan Önce OpenAI ile Aynı Masada!

Apple'ın Eylül ayında yeni telefon modelleri ile birlikte tanıtacağı iOS 18 için hem Google hem de OpenAI ile görüştüğü aylardır konuşulan konular arasında yer alıyor. Ancak son gerçekleşen olaya baktığımız zaman Apple'ın Google'dan önce yapay zeka deviyle anlaşmaya vardığını görüyoruz.

Apple, OpenAI ile Anlaşma Sağladı

Apple hakkındaki olayları önden duyurmasıyla bilinen Mark Gurman, son yazısında Apple ve OpenAI'ın iOS 18'deki chatbotun işlevsel olması yönünde çalışmak üzere anlaşma sağladığını söyledi. Bu anlaşmanın ise Eylül öncesinde Haziran'da gerçekleşecek olan WWDC etkinliğinde açıklanacağını da ekledi.

Aslında Apple'ın yapay zeka için birçok farklı yolu denemeye çalıştığını ve yapay zeka konusunda kendisinden önde olan tüm rakiplerini tek bir hamleyle sollamaya çalıştığını düşünebiliriz. Çünkü Google ile anlaşmasını da aslında noktalamış değil.

Gurman, iPhone için Gemini'nin hala görüşmelere devam edildiğini ve bu yöndeki bir anlaşmanın da önümüzdeki aylarda açıklanabileceğine dikkat çekti. OpenAI ile yapılan anlaşma da Apple'ın cihaz içi metin analizi, akıllı yanıtlar ve özetler için ChatGPT'nin kullanılacağı düşünülüyor.

Mark Gurman aynı zamanda iOS 18 ile gelecek olan yapay zeka özelliklerine dair ek bir açıklama daha yaptı. Yeni güncelleme ile birlikte yapay zekalı özel emojilerin kullanıcılara sunulabileceğini söyledi.