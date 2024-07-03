Yapay Zeka Dünyasında Yeni Güç: Apple, OpenAI Yönetiminde Rol Alacak

Apple, geçtiğimiz ay duyurulan önemli bir yapay zeka anlaşması kapsamında OpenAI'nin yönetim kurulunda gözlemci rolü üstlenecek.

Bloomberg News'in haberine göre, Apple'ın App Store başkanı ve eski pazarlama şefi Phil Schiller, bu pozisyon için seçildi. Schiller, yıl sonuna doğru yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle yönetim kurulu toplantılarına katılabilecek, ancak oy kullanma yetkisine sahip olmayacak.

Apple ve OpenAI İş Birliği Başlıyor mu?

Bu adım, Apple'ın ChatGPT'yi cihazlarına getirme ve yeni "Apple Intelligence" teknolojisini Siri de dahil olmak üzere uygulama ekosistemine entegre etme duyurusunun hemen ardından geldi. OpenAI, Mart ayında CEO Sam Altman, Sue Desmond-Hellmann, Nicole Seligman ve Fidji Simo gibi yeni yönetim kurulu üyelerini atadığını duyurmuştu.

OpenAI'nin Microsoft ile olan iş birliği, Apple'ınkinden daha derin ve stratejik. Microsoft, OpenAI'nin sadece yatırımcısı değil, aynı zamanda AI modellerinin eğitiminde kullanılan ana altyapı ortağı. Microsoft, Windows, Edge, Office, Teams ve Bing gibi birçok ürün ve hizmette OpenAI'nin AI modellerini entegre ediyor.

Apple'ın OpenAI yönetim kurulundaki gözlemci rolü, şirketin AI yeteneklerini güçlendirmek ve ürün tekliflerini geliştirmek için stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Bu iş birliği, Apple'ın yapay zeka alanındaki ilerlemelerini hızlandıracak ve kullanıcılarına yeni ve gelişmiş özellikler sunma yolunda önemli bir adım olacak. Ayrıca, Apple'ın bu hamlesi, teknoloji endüstrisinde büyük yankı uyandıracak ve yapay zeka entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek.