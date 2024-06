OpenAI, ChatGPT'nin Tüm Eksiklerini Tamamlayacak CriticGPT'yi Duyurdu

OpenAI, yazılım geliştiricileri için yeni bir yardımcı araç olan CriticGPT'yi duyurdu. Bu yapay zeka modeli, ChatGPT tarafından üretilen kodlardaki hataları tespit etmek ve genel kod kalitesini iyileştirmek için tasarlandı. OpenAI'nin bu yeni teknolojisi, geleneksel kod inceleme yöntemlerine kıyasla %60 oranında daha başarılı sonuçlar verdi.

CriticGPT, GPT-4 teknolojisi üzerine kurulu bir yapay zeka modelidir ve ChatGPT tarafından üretilen kodlardaki hataları tespit etmek için optimize edilmiştir. Yapılan denemelerde, CriticGPT'nin kullanılması kod inceleme sonuçlarını önemli ölçüde artırdı.

We’ve trained a model, CriticGPT, to catch bugs in GPT-4’s code. We’re starting to integrate such models into our RLHF alignment pipeline to help humans supervise AI on difficult tasks: https://t.co/5oQYfrpVBu