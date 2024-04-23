Apple’dan Güçlü Bir Adım: Kendine Özel Sunucu İşlemcisi mi Geliştiriyor?

"Telefon Çipi Uzmanı" olarak bilinen Weibo kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre Apple'ın kendi yapay zeka sunucu işlemcisini geliştirdiği yönünde çalışmaları bulunuyor.

Intel'in Pentium işlemcileri üzerinde çalışmak da dahil olmak üzere entegre devre sektöründe 25 yıllık deneyime sahip olduğunu iddia eden kullanıcı, bu işlemcinin TSMC'nin ‌3nm‌ düğümü kullanılarak üretileceğini öne sürüyor.

Apple’ın Kendi Yapay Zekasını Geliştirmesi Mümkün mü?

Daha önce Weibo kullanıcısının, iPhone 7'nin suya dayanıklı olacağı ve standart iPhone 14 modellerinin A15 Biyonik çipi kullanmaya devam edeceği dahil olmak üzere birçok tahmini, ürünlerin piyasaya sürülmesiyle doğrulandı.

Yine ortaya atılan iddia doğruysa, Apple'ın kendi yapay zekasını geliştirmeye yönelik sözde hamlesi, şirketin tedarik zincirini dikey olarak entegre etmeye yönelik devam eden stratejisini yansıtacak.

Bu sayede Apple, kendi sunucu çiplerini tasarlayarak donanımı özel olarak yazılım ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir ve potansiyel olarak daha güçlü ve verimli teknolojilere yol açabilecek.

Ayrıca, Apple'ın yakında piyasaya sürülecek yapay zeka araçlarının çoğu için cihaz üzerinde işlemeye öncelik vereceği söyleniyor.

Özel işlemcinin 2025'in sonlarına doğru operasyonel sunuculara entegre edilebileceği iddia ediliyor.