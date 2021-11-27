Apple Parlatma Bezinin Fiyatı da Zamlandı!

Apple parlatma bezinin fiyatı önemli ölçüde arttı. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından zam uygulanan ürünler arasına parlatma bezi de katıldı. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Apple Türkiye, geçtiğimiz günlerde tüm ürünlerin satışını durdurmuştu. Teknoloji devinin resmi web sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, ürünün rengini ve depolama alanını seçtikten sonra "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" ifadesi ile karşı karşıya kalıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, resmi web sitesindeki satışları durdurduktan sonra çok sayıda akıllı telefon kullanıcısının kafasında bazı soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Şirket, bir süre sonra sesizliğini bozdu ve internet sitesindeki ürünlerin fiyatını güncelledi.

Apple Parlatma Bezinin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Döviz kurunda yaşanan sert hareketler, çok sayıda üreticinin ürün ve hizmetin fiyatlarını arttırmasına yol açtı. Apple da tıpkı birçok üretici gibi ürünlerinin fiyatlarına zam uyguladı. Şirketin zam uyguladığı ürünlerin arasına parmak bezi de eklendi.

Parlatma bezi 199 TL fiyat etiketine sahipti ancak gelen son zam uygulaması ile birlikte ürünün fiyatı 249 TL'ye yükseldi. Ürünlerin üzerindeki tozu almak ve onları temizlemek için kullanılan bez, aşındırmayan yumuşak malzemeden üretildi. Aktarılan bilgilere göre bez, nano-texture cam dahil tüm Apple ürünlerinin ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizliyor.

Apple Türkiye'de iPhone 13 Fiyatlar Listesi

iPhone 13 128 GB: 14.999 TL

iPhone 13 256 GB: 16.199 TL

iPhone 13 512 GB: 18.599 TL

iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL

iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL

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