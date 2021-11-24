Apple Türkiye Satışları Durdurdu: Fiyatlar Zamlanacak mı?

Son dönemlerde döviz kurunda yaşanan sert hareketler, pek çok üreticinin fiyatları yukarı yönlü çekmesine neden oldu. Bu konuda bir süredir ufak adımlar atan Apple Türkiye, resmi internet sitesinde yer alan tüm ürünleri satışa kapattı. Peki şirket tarafından atılan bu adımın ardında yatan sebepler neler?

Apple Türkiye Zam mı Yapacak?

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesindeki herhangi bir ürüne tıkladığınızda ve satın alma ekranına geçtiğinizde, ürünün şu anda mevcut olmadığına yönelik bir bilgilendirme alıyorsunuz. Bu sürecin tüm ürün gruplarında geçerli olması, sürecin bir stok sorunundan ibaret olmadığını gösteriyor. Başka bir deyişle, Apple Türkiye ciddi bir zam hazırlığında gibi gözüküyor.

2021 yılının başında 7,43 TL olan dolar kuru, birkaç saat önce 13,50 TL seviyesine kadar yükseldi. Üstelik bu artışın büyük bir kısmı son bir ay içerisinde yaşandı. Bu bakımdan oyun konsollarından akıllı telefonlara, oyuncu bilgisayarlarından tabletlere kadar pek çok alanda fiyat artışı ile karşılaştık.

Şimdi, benzer bir durum Apple için de geçerli olacak gibi gözüküyor. Fiyatların tam olarak nasıl şekilleneceği ya da yeni fiyatların ne zaman duyurulacağı henüz bilinmiyor. Buna karşın şirketin %30'un üzerinde zam yapmaya hazırlandığına yönelik çeşitli söylemlerin varlığını hatırlatmak gerekiyor.

Bu durumda güncel satış fiyatı 7.999 TL olan iPhone 11 (64 GB), zam sonrası 10.000 TL seviyesinin üstüne çıkabilir. Tabii ki aynı durum satışta olan tüm iPhone, Mac, iPad, AirPods, Watch ve TV modelleri için geçerli. Yeni fiyatlandırmalar belli olduğunda, sizleri yine Tamindir.com üzerinden bilgilendireceğiz.

Son olarak Apple Türkiye üzerinden satın alım yapan kullanıcıların bazıları, siparişlerinin gönderilmeden önce iptal edildiğini söylüyor. Bu nedenle olası bir iptale karşı e-posta adresinizi sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.