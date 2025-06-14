Android Sahipleri de Kullanabilecek! Apple Şifreleri Kaldırıyor!

Apple geçtiğimiz günlerde yapılan WWDC 25 etkinliği ile yeni iOS 26 sürümünü Beta olarak kullanıcılarına tanıttı. Şu anda geliştiricilere özel beta olarak yayınlanan yeni işletim sistemi ile birlikte "şifre" kavramı tarihe karışacak. İşte kullanıcıların uzun süredir beklediği passkey aktarımı ve detayları...

iOS 26 ile Passkey Transferini Artık Platformlar Arasında Yapmak Mümkün!

Apple dijital kimlik doğrulamasında önemli bir engeli daha ortadan kaldırıyor. WWDC 25 etkinliğinde duyurulan iOS 26 ile birlikte Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği platformlar arası passkey (şifresiz giriş anahtarı) aktarımı mümkün hâle geliyor.

Bu gelişme, sadece iPhone sahiplerini değil Android, Windows ve üçüncü parti parola yöneticilerini tercih eden kullanıcıları da doğrudan ilgilendiriyor. Bugüne kadar Apple’ın iCloud Keychain sistemi yalnızca iPhone, iPad ve Mac cihazları arasında passkey senkronizasyonuna izin veriyordu.

Bu yapı Apple ekosistemi dışındaki cihazlara geçişte kullanıcıların dijital anahtarlarını taşımasını engelliyor şifresiz geleceğe geçişi yavaşlatıyordu. Artık bu sınırlama kalkıyor. Apple FIDO Alliance ile birlikte geliştirdiği sistem sayesinde passkey’lerin dışa aktarımını uçtan uca şifreli ve dosyasız biçimde gerçekleştiriyor.

Yeni sistemin en önemli yanı veri aktarımında geleneksel yöntemlerdeki gibi açık formatlı (CSV, JSON vb.) dosyaların kullanılmaması. Bunun yerine Face ID veya Touch ID gibi yerel kimlik doğrulamalarla onaylanan app-to-app (uygulamadan uygulamaya) aktarım mekanizması devreye giriyor. Bu sayede kullanıcı verileri hiçbir zaman erişilebilir bir dosya hâline gelmeden doğrudan sistem anahtar zincirinden parola yöneticilerine iletiliyor.

Apple’ın açıklamalarına göre, yeni yöntem yalnızca passkey’leri değil aynı zamanda parolaları ve doğrulama kodlarını da aynı güvenlik prensipleriyle aktarabiliyor. Kullanıcılar hangi şifre yöneticisini kullanacaklarına dair artık daha fazla özgürlüğe sahip. Özellikle bugüne kadar kapalı bir sistem olan Apple Keychain’in açılması şirketin güvenlik stratejisinde dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.

Bu yeni aktarım altyapısı iOS 26 ile birlikte macOS 26 Tahoe, iPadOS 26 ve visionOS 26 sürümlerine de entegre edilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...