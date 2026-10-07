OnePlus'ın 185Hz Ekranlı Telefonu Yolda! 9000 mAh Batarya ve Dahası

OnePlus'ın yeni telefonu Ace 7'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ile birlikte telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Ace 7'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (3.5x optik yakınlaştırma)

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu şarj

OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre OnePlus'ın yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek bir performans sunuyor.

OnePlus Ace 7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 6'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut.

OnePlus Ace 7'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Periskop kamera, 3.x optik yakınlaştırma yapabilecek. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada OnePlus Ace 6'da 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 7'nin 2026 yılının Ekim veya Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Ace 6, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Ace 7'nin ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz yapılabilecektir.