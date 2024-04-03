Apple Pencil 3 Yeni Bir Özellikle Gelecek: Bir İlke Sahip Olacağı Söyleniyor!

Apple tarafında son zamanlarda işler oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Eylül ayındaki etkinlik ve haziran ayındaki WWDC öncesinde başta iPhone 16 serisi olmak üzere iOS 18, yapay zeka çalışmaları ve yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

9to5Mac'in haberine göre şirket yeni Apple Pencil 3 üzerinde çalışıyor ve bu kalemin oldukça şaşırtıcı bir özelliğe sahip olabilecek şekilde geliştirildiği ortaya atıldı. İddiaları doğrulayan kanıtların da olduğu söylendi.

Apple Pencil 3 "Sıkma" Hareketi ile Geliyor

Geçtiğimiz gün kullanıma sunulan iPadOS 17.5 beta kodununda ortaya çıkan detay 9to5Mac ekibinin dikkatinden kaçmadı. Apple Pencil için "sıkma" adı verilen yeni bir özelliğin bulunacağı söyleniyor. Bu hareket hızlı hamlelerde bulunabilmek için kullanıcıya kolaylık sağlayacak.

Şekil, imza, çıkartma veya metin alanı ekleme gibi işlemleri tek bir sıkma hareketi ile gerçekleştirmenin mümkün olacağı söyleniyor. Apple Pencil 2'nin bazı uygulamalarda araçlar arası geçiş için çift tıklama özelliğini desteklediğini göz önünde bulundurursak, Apple Pencil modelleri arasında bu hamle ilk defa duyduğumuz bir şey haline geliyor.

iPadOs 17.5 beta sürümünde bulunan "sıkma" hareketlerinin Apple Pencil 3 için geleceği düşünülürken şirket, yeni iPad modellerini de mayıs ayının başında tanıtmayı planlıyor. iPad'lere ek olarak Apple Pencil 3 ve Magic Keyboard da birlikte tanıtılacak.

iPadOS 17 sürümü de geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve kullanıcıya bir takım yeni özellikler ve imkanları beraberinde getirmişti.