Yeni Apple Pencil İçin Önemli Gelişme: Vision Pro Desteğiyle Gelebilir!

Son paylaşılan raporlara göre Apple, yeni iPad modelleriyle birlikte yeni bir Apple Pencil ve Magic Keyboard'u piyasaya sürmeyi planlıyor. Apple Pencil'ın bir versiyonu test edildi ve bu versiyon Apple'ın Vision Pro ile birlikte tanıtılan yeni işletim sistemi ile uyumlu çalışıyor.

Bu söylentilerin doğru olması halinde kullanıcılar Apple Pencil'ı, Vision Pro'yu takarken kullanabilecekler. Bunun nasıl çalışacağına dair detaylar şu anda bilinmiyor.

Fakat kullanıcıların yatay olarak yerleştirilmiş bir iPad üzerinde Apple Pencil kullanarak çizim yapabilecekleri ve çıktıyı Vision Pro'da görebilecekleri öne sürülüyor.

Apple'ın Piyasaya Süreceği Yeni Ürünler Ortaya Çıkıyor

Apple'ın aynı zamanda gelecek aylarda yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini piyasaya süreceği söyleniyor. Pro modellerinin, Apple'ın en son 3nm M3 çipini ve iPad'deki ilk olan OLED ekranları içereceği söylenirken, Air modellerinin ise bir M2 işlemci ve yatay olarak hizalanmış bir kamera ile gelebileceği tahmin ediliyor.

Yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri ile birlikte yeni bir Apple Pencil'ın da piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak bu aksesuarın visionOS ile uyumlu olup olmayacağı şu anda bilinmiyor.

Apple'ın Apple Pencil desteği eklemek için muhtemelen visionOS'u güncellemesi gerekeceği belirtiliyor. Şirketin yeni yazılım güncellemeleri ve özelliklerini WWDC'de açıklaması bekleniyor.