Popüler Uygulama Artık Resmen Apple'a Ait

Apple kullanıcılarının adını duyduğunda mutlaka bileceği popüler görsel düzenleme uygulaması Pixelmator artık resmen Apple himayesine girdi. Söz konusu anlaşma, Pixelmator'ün blog haberinde duyuruldu.

"Daha Geniş Kitleye Ulaşacağız"

Pixelmator, anlaşmayı duyurduğu blog yazısında şöyle diyor:

Daha geniş bir kitleye ulaşma ve dünya çapındaki yaratıcı insanların hayatlarında daha büyük bir etki yaratma fırsatına sahip olacağız.

Açıklamaya göre, düzenleyici onayına tabi olan satın alma sürecinde şimdilik Pixelmator Pro, Pixelmator for iOS ve Photomator uygulamalarında herhangi bir önemli değişiklik yapılmayacak ancak yapılması için onay süreci devam etmekte.

Kısıtlamalar Nedeniyle Engellenmesi Muhtemel

Litvanya merkezli şirketin satın alınması haberleri yayılırken, Apple gibi büyük şirketlerin yaptığı teknoloji anlaşmalarına koyulan kısıtlayıcı maddeler nedeniyle Apple'ın şirketi satın almasının önüne engel koyulabilir.

Hatırlayacağınız üzere Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması onaylanmış olsa da Nvidia’nın Arm’ı ve Amazon’un iRobot’u satın alma girişimleri gibi anlaşmalar düzenleyici baskılar altında iptal olmuştu.

Adobe Photoshop'a Kıyasla Uygun Fiyatlı

Yıllar içinde Pixelmator Pro, Adobe Photoshop'a kıyasla oldukça uygun fiyatlı bir alternatif haline geldi. Tek seferlik 49,99 dolarlık ödeme ile sunulan uygulama, fotoğraf düzenleme, tasarım oluşturma, çizim ve daha fazlası için kapsamlı bir araç seti sunuyor.

Son güncelleme ile birlikte program artık maskeleme işlemlerini yenileyip yapay zeka ile arka plan kaldırabiliyor.