Apple, Daha Uygun Fiyatlı Watch SE Çıkaracaktı! Planlar Beklendiği Gibi Tutmadı

Apple, akıllı saat pazarında yalnızca premium Watch modelleriyle değil, aynı zamanda daha uygun fiyatlı Watch SE modeliyle de kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu sayede firma, daha geniş bir kitleye ulaşarak satışlarını artırmayı hedefliyor. Son günlerdeki söylentilere göre ise Apple, Watch SE'yi daha erişilebilir bir fiyatla sunmak için plastik malzeme kullanmayı planlıyordu.

Ancak yeni gelen bilgilere göre bu plan şu anda askıya alınmış durumda. Yine de Apple, bu stratejiden tamamen vazgeçmiş değil. Peki firma, Watch SE'yi daha uygun fiyatlı hale getirmek için ne yapmayı düşünüyor?

Apple, Plastik Watch SE Planlarını Askıya Aldı

Apple, plastik malzeme kullanarak mevcut Watch SE modelinden daha uygun fiyatlı bir versiyon üretmeyi planlıyordu. Ancak son gelen bilgiler bu planın beklenenden farklı bir yola saptığını gösteriyor. Şirketin tasarım ekibi, plastik versiyonun üretim maliyetlerini inceledi ve maliyetlerin başlangıçtaki beklentilerin çok üzerinde olduğunu fark etti.

Bunun yanı sıra tasarımda beklenen estetik görünüm de yakalanamamış. Bu sebeple teknoloji devi, plastik versiyon planını şimdilik askıya almak zorunda kaldı.

Şu anda piyasada satılan mevcut Watch SE'nin fiyatı 249 dolar. Plastik malzeme ile üretilecek yeni modelin fiyatının ne kadar olacağı ise bilinmiyordu. Ancak Apple'ın cihazın fiyatını daha da düşürebilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Söz konusu bu çalışmalar ile ilgili şimdilik bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde bir sızıntı gerçekleşebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple, plastik Watch SE piyasaya sürerse kullanır mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.