Uygun Fiyatlı Apple Watch SE Geliyor Olabilir

Apple uygun fiyatlı yeni akıllı saat modelini kullanıcıların beğenisine sunabilir. Apple Watch SE önümüzdeki sene tanıtılabilir. İşte Apple Watch SE hakkında gelen iddia.

Komiya isimli Twitter kullanıcısı Apple Watch SE hakkında bir iddia ortaya attı. Apple Watch SE eski akıllı saat modelinin tasarımına sahip olabilir. İddiaya göre, Apple Watch SE yalnızca alüminyum olarak satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyatının Series 3 ile aynı olacağı söylentiler arasında yer almakta.

Saatin önümüzdeki yıl Mart ayında piyasaya çıkacağı ve yalnızca 42mm modelinde çıkacağı bildiriliyor. Apple Watch SE hakkında bilinenler şu anda bu kadar. Akıllı saat hakkında sızıntıların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Apple Watch SE

- Old design

- Replacement of Series 3

- S6 & W4 chip

- All 16GB

- Only Aluminium model

- Digital Crown with haptic feedback?

- Bluetooth 5.0

- international SOS calling (only cellular model)

- Coming next March

- Same prices as Series 3 pic.twitter.com/AV3IApxvnH