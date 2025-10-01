Apple Powerbeats Fit Türkiye'de! Özellikleriyle Hayran Bırakıyor

Apple, Powerbeats Fit'i Türkiye'de satışa sundu. Özellikle sporcular için harika özelliklerle birlikte gelen kulak içi kulaklık, son derece ilgi çekici bir tasarıma sahip. Birden fazla renk seçeneği ve şık tonlar sayesinde tamamen sizi yansıtan bir kulaklığa sahip olabilirsiniz.

Apple Powerbeats Fit Türkiye Fiyatı

Apple Powerbeats Fit, Türkiye'de 11 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kulaklık, simsiyah, enerjik turuncu, pozitif pembe ve çakıl grisi dahil olmak üzere toplamda 4 farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Kulaklık 5,78 gram ağırlığına, şarj kutusu ise 49,75 gram ağırlığına sahip. Cihaz, şarj kutusuyla birlikte sadece 61,3 gram ağırlığında.

Apple Powerbeats Fit Özellikleri

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Dışarıdan gelen sesleri engelleyerek tamamen dinlediğiniz içeriğe odaklanmanızı sağlar.

Dışarıdan gelen sesleri engelleyerek tamamen dinlediğiniz içeriğe odaklanmanızı sağlar. Şeffaflık Modu: Müzikle birlikte çevrenizdeki sesleri de duymanızı sağlayarak etrafınızda olan bitenden haberdar olmanıza imkân tanır.

Müzikle birlikte çevrenizdeki sesleri de duymanızı sağlayarak etrafınızda olan bitenden haberdar olmanıza imkân tanır. Su ve Tere Dayanıklılık: IPX4 derecesinde tere ve suya karşı dayanıklıdır.

IPX4 derecesinde tere ve suya karşı dayanıklıdır. Pil Ömrü: Tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla beraber ise 30 saate kadar kullanım sunar.

Tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusuyla beraber ise 30 saate kadar kullanım sunar. Hızlı Şarj: 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar kullanım süresi sağlar.

5 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar kullanım süresi sağlar. Uzamsal Ses Desteği : Dolby Atmos özellikli uzamsal ses desteği sunar.

: Dolby Atmos özellikli uzamsal ses desteği sunar. Ağırlık: Kulaklık 5,78 gram, şarj kutusu 49,75 gram (Toplam 61,3 gram).

Kulaklık 5,78 gram, şarj kutusu 49,75 gram (Toplam 61,3 gram). Renk Seçenekleri: Simsiyah, enerjik turuncu, pozitif pembe ve çakıl grisi.

Kutudan kablosuz kulaklıkların yanı sıra şarj kutusu ve dört adet boyut seçeneğine sahip kulaklık uçlarıyla birlikte çıkan Powerbeats Fit, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde dışarıdan gelen sesler engellenerek tamamen dinlediğiniz şarkılara, izlediğiniz film ve dizilere ve oynadığınız oyunlara odaklanabiliyorsunuz.

Bu etkileyici kulaklıkta tıpkı AirPods Pro 3'te olduğu gibi bir şeyler dinlerken çevrenizde neler olup bittiğinden haberdar olmanızı sağlayan şeffaf mod mevcut. Bu mod sayesinde dışarıdan gelen sesler hâlihazırda dinlediğiniz şarkılarla birlikte size sunuluyor. Böylece birisi size seslendiğinde onu duyup cevap verebiliyorsunuz.

Cihaz, IPX4 derecesinde tere ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. İster yağmurlu ister sıcak havada antrenman yapıyor olun, yoğun antrenman programlarına herhangi bir kesinti olmadan devam edebilirsiniz. Bununla birlikte kulaklık, tek şarjla 7 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber 30 saate ulaşıyor.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Fast Fuel yer alıyor. Bu özellik, cihazın şarjının azalması hâlinde 5 dakikalık hızlı şarjla 1 saate kadar kullanım süresi elde etmenizi sağlıyor. Böylece şarkı dinleme veya bir şeyler izlemek için uzunca bir süre beklemek zorunda kalmadan kaliteli sesin keyfini çıkarabiliyorsunuz.

Dolby Atmos özellikli uzamsal ses ile FaceTime görüşmeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Kulaklık, otomatik oynatma ve duraklatma sensörlerine sahip olması sayesinde siz onları takar takmaz kullanmaya hazır hâle geliyor. Antrenmana ara verdiğinizde ise bir süre sonra kaldığınız yerden devam etmek üzere kulaklığınızı çıkarabilirsiniz.