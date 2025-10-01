OnePlus'tan Aşırı Ucuz Kulaklık! 54 Saatlik Pil Ömrü Sunuyor

OnePlus, Buds 3V'yi tanıttı. Yeni kablosuz kulaklık, pil ömrü başta olmak üzere pek çok özelliği ile öne çıkıyor. Gürültü engelleme teknolojisi sayesinde daha net konuşmalar yapmanıza imkân tanıyacak cihaz oldukça bütçe dostu bir fiyat etiketiyle birlikte geliyor.

OnePlus Buds 3V Özellikleri

Pil Ömrü: Tek şarjla 12 saate kadar, şarj kutusuyla toplam 54 saate kadar kullanım.

Tek şarjla 12 saate kadar, şarj kutusuyla toplam 54 saate kadar kullanım. Gürültü Engelleme: Yapay zeka destekli otomatik gürültü engelleme.

Yapay zeka destekli otomatik gürültü engelleme. Ses Kalitesi: Yüksek ses netliği, dengeli baslar, 3D uzamsal ses teknolojisi.

Yüksek ses netliği, dengeli baslar, 3D uzamsal ses teknolojisi. Oyun Modu: 47 ms ultra düşük gecikmeli özel oyun modu.

47 ms ultra düşük gecikmeli özel oyun modu. Dayanıklılık: IP55 sertifikası.

IP55 sertifikası. Bağlantı ve Kontrol: Bluetooth 5.4 desteği, dokunmatik kontroller.

Bluetooth 5.4 desteği, dokunmatik kontroller. Boyutlar: 31.10 mm uzunluk, 20.30 mm genişlik.

OnePlus Buds 3V, 54 saatlik pil ömrü sunuyor. Tek şarjla 12 saate kadar müzik çalabilirsiniz. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 54 saate kadar ulaşıyor. Yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklık, OnePlus Buds 4'te olduğu gibi aramalar için yapay zeka destekli otomatik gürültü engelleme teknolojisine sahip. Bu, arka plan gürültüsünü gidererek konuşmalarınızın karşı tarafa çok daha net bir şekilde gitmesini sağlıyor.

Seslerin daha yüksek seviyede bir netliğe sahip olmasına yardımcı olan kulaklık, daha dengeli baslar sunuyor. Ayrıca 47 ms ultra düşük gecikme sunan özel bir oyun moduna sahip. Bu sayede Bu düşük gecikme süresi sayesinde seslerin ulaşması fazla zaman almıyor. Ayak ve silah seslerini dinlemeniz gereken oyunlarda ciddi avantaj elde ediyorsunuz.

Cihaz, 3D uzamsal ses teknolojisini destekliyor. Bu, kulaklığın gerçekçi bir ses deneyimi elde etmesine olanak tanıyor. Sesler sadece sol ve sağ taraftan değil, birçok yönden geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Özellikle bir film ya da dizi izlerken kendinizi sahnenin ortasında buluyorsunuz. Şarkılarda da önemli ayrıntıları yakalama imkânı elde ediyorsunuz.

Kulaklık, IP55 sertifikasına sahip. Bu da cihazın belirli bir seviyeye kadar su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Dokunmatik kontroller sayesinde çalan şarkıları durdurma ve atlama gibi işlemleri saniyeler içinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bluetooth 5.4 desteği sunan kulaklık, 31.10 mm uzunluğa, 20.30 mm genişliğe sahip.

OnePlus Buds 3V Fiyatı

OnePluds Buds 3V için 129 yuan (754 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kulaklık, mavi ve siyah olmak üzere toplamda iki farklı renk seçeneği sunuyor. Çin'de satışa sunulan kulaklığın küresel çapta ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.