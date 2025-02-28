Apple'ın Yeni Monitörü Neler Sunacak? İşte Detaylar!

Apple'ın fiyatı ile dudak uçuklatmasına rağmen yüksek görüntü kalitesi ile birçok profesyonelin tercihi haline gelen Pro Display XDR monitörü beş yılı aşkın süredir yenilenmedi. Günümüzde de yeni model hakkında çok az detay biliyoruz ancak teknoloji devinin monitörün yeni versiyonu üzerinde çalıştığı konusunda hem fikiriz.

Apple Pro Display XDR 2 Özellikleri Nasıl Olacak?

Sosyal medyada bu monitörle ilgili bir paylaşım yapıldığında ilk eleştiri 60 Hz yenileme hızı oluyor. Apple'ın bir diğer monitörü olan Studio Display, Apple A13 Bionic işlemciden güç alıyor. Dahili web kameranın yanı sıra mekansal ses ve Siri desteğine sahip.

Pro Display XDR çok daha önce piyasaya sürüldüğü için bu özelliklerin hiç birini sunmuyor. Bu kapsamda Pro Display XDR 2 modelinin dahili hoparlörlere, mikrofona ve kameraya sahip olacağı konusunda hem fikiriz.

Bunların yanı sıra ikinci nesil Pro Display XDR'nin 60 Hz'den kurtularak minimum 120 Hz yenileme hızına ulaşması, Thunderbolt 5'i desteklemesi ve hatta OLED teknolojisine sahip olması beklentiler arasında yer alıyor.

Monitör tutkunları "yeter artık yenisi gelsin" diyor olsa da Gurman yeni bir Pro Display XDR'nin şu anda pahalı, niş bir ürün olarak "Apple için daha az öncelikli" olduğunu dile getiriyor. Bu yüzden çıkış tarihi konusunda herhangi bir veriye sahip değiliz.