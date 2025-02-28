Wi-Fi'a İhtiyaç Duymayan Mac'ler Geliyor: İşte Apple'ın Planı!

iPhone 16e, 5G ve LTE bağlantısı için Apple'ın geliştirdiği C1 modem ile donatıldı. Diğer iPhone'lar hücresel bağlantı için yıllardır Qualcomm modemleri kullanıyordu. Son kullanıcı için bu değişiklik pek önemli görünmüyor olsa da 2018'den bu yana kendi hücresel modemini geliştirmeye çalışan Apple için büyük bir olay.

Apple C1 Modem Macbook ve Vision Pro'ya Geliyor!

Apple C1 modemin hız testleri henüz paylaşılmadı ancak iPhone 16 serisindeki Qualcomm X71 modeme kıyasla daha yavaş bir 5G performansı bekleniyor. Apple'ın modem performansı konusunda Qualcomm'u geride bırakması birkaç yıl sürecek.

C1 modemin sunacağı hızlar bir kenara çok daha heyecan verici bir yönü var. Apple'ın bu modemini iPhone'lar ile sınırlı tutmayarak diğer cihazlarına da getirecek olması. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın gelecekteki Mac ve Vision Pro modellerine 5G modemler eklemeyi düşündüğünü dile getirdi.

Yani Macbook'unuz veya Apple Vision Pro'nun herhangi bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan internete bağlanabilecek. Tahmin edebileceğiniz üzere herhangi bir fiziksel kart olmayacak doğrudan eSIM teknolojisi kullanılacak.

Macbook ve Apple Vision Pro için biraz beklemek gerekecek ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek olan iPhone 17 Air ve yeni iPad'ler de Apple C1 modemin kullanılması kaçınılmaz görünüyor.

Hali hazırda geliştirme süreci devam eden C2 modemin mmWave 5G desteğine sahip olması bekleniyor. Apple, C3 modemi ile Qualcomm'un modemlerinden daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.