Apple'ın Bu Yılki Hedefi Şaşırttı! Pro ve Pro Max Modellerini Daha Fazla Üretecek

Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Şirketin yeni amiral gemisi telefonlarını sunacağı 10 Eylül'deki tanıtımının hemen öncesinde ortaya çıkan tedarik zinciri bilgileri, Apple'ın üretim planlarında önemli detayları gözler önüne serdi. Peki, bu yıl ne kadar iPhone üretilecek? İşte ayrıntılar…

Apple’ın Yeni Üretim Hedefi Ne Kadar Büyük?

Apple, ilk etapta yaklaşık 90,1 milyon adet üretmeyi hedefliyor. Bu rakam, geçen yılki 86,2 milyonluk hedefin biraz üzerinde. Özellikle Pro ve Pro Max modellerine olan talebin artmasıyla birlikte toplam üretimde de bir artış yaşanması bekleniyor.

Apple, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Pro Max modellerine daha fazla ağırlık vereceği söyleniyor. Toplam üretimin yaklaşık %37'sini oluşturacak olan Pro Max modelleri, 33,2 milyon adetlik bir üretim hedefiyle dikkat çekiyor. Bu rakam, geçen yılki iPhone 15 Pro Max'in 24,2 milyon adetlik üretim rakamının oldukça üzerinde kalıyor.

Ayrıca sadece Pro Max değil, Pro modeller genelinde de üretimde artış bekleniyor. iPhone 16 Pro modelinin 26,6 milyon adet üretilmesi planlanıyor. Yani geçen yılki iPhone 15 Pro'nun 21,8 milyon adetlik üretim rakamına göre bir artış anlamına geliyor.

Plus modellerine olan talebin her geçen yıl azalması, Apple'ın bu modelin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Sektördeki bazı kaynaklar, Apple'ın gelecek yıllarda Plus modelini farklı bir sürümle değiştirebileceğini öne sürüyor.