Apple, iPhone'lara RCS Desteğini Getireceğini Duyurdu!

Apple, Google ve Samsung gibi rakip firmaların da baskısıyla iPhone'lara RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) desteğini getireceğini duyurdu. iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşmayı kolaylaştıracak destek, iMessage tarzı özellikler getirecek.

2024'te Çıkacak!

RCS desteği, 2024 yılının sonlarına doğru kullanıma sunulacak. Okundu bilgisi, yüksek kalitedeki fotoğraf ve videolar gibi iMessage tarzı özellikleri getirecek RCS desteği, iPhone ve Android cihazlar arasındaki platformlar arası mesajlaşmayı kolaylaştıracak.

RCS, SMS’in aksine mobil veri veya Wi-Fi üzerinden de çalışabilir olacak. Ayrıca SMS ve MMS’in yerini alacak ve mümkün olduğunda iMessage’dan ayrı şekilde var olacak. Apple, kullanıcılara iMessage'ın RCS’den daha güvenli olduğunu hatırlattı.

RCS’nin şu anda iMessage kadar güçlü şifrelemeyi desteklemediğini söyleyen şirket, RCS duyursunu şu şekilde yaptı:

“Gelecek yılın sonuna doğru, şu anda GSM Birliği tarafından yayınlanan bir standart olan RCS Universal Profile desteğini ekleyeceğiz. RCS Universal Profile'ın SMS veya MMS ile karşılaştırıldığında daha iyi birlikte çalışabilirlik deneyimi sunacağına inanıyoruz. Bu, Apple kullanıcıları için en iyi ve en güvenli mesajlaşma deneyimi olmaya devam edecek olan iMessage ile birlikte çalışacak.”

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