Apple Samsung Galaxy Ring'e Rakip Olacak Yeni Bir Akıllı Yüzük Geliştirmeye Başladı!

Son yıllarda giyilebilir teknoloji alanında yeni inovasyonlarla karşımıza çıkan Apple cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre dev firma, rakibi Samsung'un Galaxy Ring modeline benzeyen yeni bir akıllı yüzük modeli için kolları sıvadı. Detaylar haberde.

Apple'ın Yeni Akıllı Yüzüğü 2026'da Piyasaya Sürülecek!

Geçtiğimiz ay yeni iPhone 16 serisi ile teknoloji dünyasında ses getirmeyi başaran Apple'ın yeni bir ürün daha geliştirdiği öne sürülüyor. Sektörel kaynakların iddialarına göre şirket, Güney Koreli rakibi Samsung'un Galaxy Ring isimli akıllı yüzük modeli ile rekabet edecek yeni bir cihaz için çalışmalara başladı.

Aktarılanlara göre Apple, geliştirdiği yeni akıllı yüzük modelini en erken 2026 yılında satışa sunacak. Cihazın, CEO Tim Cook’un direktifleriyle sağlık alanı için önemli özellikler sunacak bir ürün olacağı belirtiliyor. Yüzüğün fiyatı hakkında ise net bir bilgi yok. Pek çok kişi ürünün, Samsung Galaxy Ring'e rakip olması nedeniyle 400 dolar bandında bir fiyatla satışa sunulacağını öne sürüyor.

Şirketin ilerleyen yıllarda giyilebilir teknoloji alanında akıllı yüzüğün yanı sıra, akıllı gözlük ve ev robotıu gibi pek çok yeni ürünü daha geliştirdiği yönündeki iddiaların da bir hayli fazla olduğunu hatırlatalım.

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