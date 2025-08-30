Ortalık Karışacak, Vaziyet Alın: Samsung ve Apple, Xiaomi'ye Karşı Birleşti!

Reklam dünyasında rekabet her zaman serttir ama iki ezeli rakibin aynı noktada buluştuğu anlar pek sık görülmez. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan iki marka, bu kez kendi aralarındaki savaşı bir kenara bırakıp aynı hedefe yöneldi. Ortak tehdit ise yükselen bir rakibin agresif reklam stratejisi oldu.

Samsung ve Apple’dan Xiaomi’ye Reklam Tepkisi

Samsung ve Apple, Hindistan pazarında Xiaomi’nin reklamlarına karşı harekete geçti. İki şirket, Çinli firmanın Hindistan şubesine gönderdikleri uyarı mektuplarında markanın yayınladığı karşılaştırmalı reklamların “küçültücü ve sınır aşan” bir noktaya geldiğini öne sürdü.

Xiaomi’nin reklamlarının tartışma yaratmasının nedeni ise rakiplerini açıkça hedef alması. Şirket, tanıtımlarda Samsung Galaxy ve Apple iPhone modellerini isimleriyle anarak doğrudan kıyaslamalara gitti. Bu durum alışılmışın dışında bir pazarlama olarak değerlendiriliyor.

Zira Samsung da geçmişte Apple’a yönelik göndermeler yapmış olsa da genellikle daha dolaylı ve imalı bir üslup tercih ediyordu. Örneğin iPhone kullanıcılarını sırada beklerken gösteren videolar veya belirli özellikleri öne çıkaran kampanyalar iPhone'u işaret etse de doğrudan model ismi vermeden yapılmıştı.

Xiaomi ise bu sınırı aştı. Reklamlarında doğrudan model isimlerini kullanarak kendi cihazlarının Apple ve Samsung'dan daha yüksek performans sunduğunu aktardı. Bu noktada iş dostane rekabetten çıkıp hukuki açıdan tartışmalı bir hale geldi. İki firma, reklamların itibar zedeleyici olduğunu savunuyor.

Xiaomi için tablo hiç kolay değil. Tek bir devle mahkemelik olmak bile ağır bir süreçken aynı anda hem Samsung hem de Apple gibi iki ağır oyuncuyla karşı karşıya gelmek çok daha zorlu bir sınav anlamına geliyor. Xiaomi söz konusu reklamları geri çekmediği takdirde olay mahkemeye taşınacak. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak ediliyor. Bunu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.