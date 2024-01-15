Apple'ın Yapay Zeka Operasyonlarında Hareketlilik: San Diego Ofisi Kapatılıyor!

Apple, Siri'nin performansını artırmaktan sorumlu San Diego merkezli yapay zekâ birimi Data Operations Annotations'ı kapatmaya hazırlanıyor.

Daha önce şehir içinde bir ofis taşınması gerçekleşeceğine dair haberdar edilen çalışanların, yerel bir bölümle birleşmek üzere Austin, Teksas'a taşınmaları ya da 26 Nisan'a kadar işten çıkarılmaları gerektiği açıklandı.

Etkilenen gruptaki çalışanlara Austin'e taşınıp taşınmamaya karar vermeleri için Şubat ayı sonuna kadar süre tanındı. Dahası Apple, taşınmamayı tercih eden çalışanları işten çıkaracağını söyledi.

Apple, Çalışanları Taşınmaya Teşvik Etmeye Çalışıyor

Apple, geçiş sürecine yardımcı olmak amacıyla Haziran ayı sonuna kadar Austin'e taşınmak isteyen çalışanlarına 7.000 dolarlık taşınma yardımı sunuyor ancak iş gücü arasında, özellikle mühendislik geçmişi olmayanlar için yeni organizasyonda kendilerine uygun roller bulma konusunda endişeler var.

Bu hamlesine rağmen Apple, büyümeye ve mühendislik ekiplerini genişletmeye devam ettiği San Diego ekibine dair bağlılığını vurguluyor. Şirket, etkilenen ekibin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm çalışanlarını tek bir ofiste tutacağını garanti ederek küresel iş gücüne olan bağlılığının altını çiziyor.

Apple'ın bu kararının arkasında yatan asıl nedenin ne olduğu ve neden özellikle yapay zekâ alanıyla ilgilenen ekiplerin etkilendiği bilinmiyor.

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