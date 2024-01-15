Apple Car Projesinde Hareketlilik: Yeni Test Sürücüleri İşe Alındı!
Apple, Apple Car projesini durdurmasından bir süre sonra projeye yeni test sürücüleri ekledi. İşte detaylar!
Apple, 2023'ün başlarında otonom araç programına verdiği önemi azalttıktan sonra şimdi ise test sürücülerini yeniden çalışmaya başlatıyor.
Apple'ın otonom araç test çalışmaları, Apple Car projesinin durma noktasına geldiği bu dönemde yeniden hayata geçiriliyor.
Apple, 2023 yılında otonom araç testlerini önemli ölçüde azaltmadan önce şimdiye kadarki en büyük otonom araç test ekibiyle (200'den fazla) işe başlamış ve Apple Car için ilk adımları atmıştı.
Şimdi Apple'ın otonom araç çalışmalarıyla ilgili son gelişmede, test edilen araçlar aynı kalırken, program daha fazla sürücünün çalışmalara katılmasıyla yeniden hareketlendi.
macReports'un haberine göre Apple'ın bu program için şu anda 68 otonom araçla 162 sürücüsü bulunuyor. Geçen yılın Kasım ayındaki son raporda Apple'ın 145 sürücüsü vardı ve şimdi bu sayı 162'ye yükselmiş durumda.
Apple'ın Otonom Araç Testlerinde Rakiplerine Kıyasla Durumu
|Üretici Adı
|Sürücü
|Araç
|MERC BENZ
|226
|49
|WAYMO
|664
|371
|TESLA
|59
|14
|CRUISE
|281
|1015
|ZOOX
|615
|289
|NVIDIA
|305
|1
|APPLE
|162
|68
|NURO
|149
|109
|MOTIONAL
|34
|61
|WOVEN BY TOYOTA
|47
|30
|PONY.AI
|8
|18
Hatırlatmak gerekirse 2022 yılında Apple Car'ın çıkış tarihinin 2026 yılında olabileceği söylenmişti ancak daha sonra 2023 sonbaharında, Ming-Chi Kuo'dan projenin ufukta bir çıkış tarihi olmadan durdurulduğuna dair bir bilgi gelmişti.
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