Apple’ın Şarj Cihazını Kutudan Kaldırması Akıma Dönüştü

İnsanlar hayatta çevresinde yer alan diğer insanların deneyimlerinden çok fazla ders alır. İnsanın bazen yaratıcılığına en büyük katkıda bulunan yine kendisinden ders çıkarması gereken rakibi olur. Apple’ın telefonlari ile Android işletim sistemli telefonlar da uzun bir zamandır birbirlerine rakip olmasına rağmen birbirlerinden ilham almaya devam ediyorlar. Bunun son örneği ise Apple’ın şarj cihazını kutudan kaldırması ile yeni bir trend başlaması ve akıllı telefon firmalarının bu trendi takip etmesi oldu.

Apple’ın Şarj Cihazını Kutudan Kaldırması Akımını Takip Eden Firmalar

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, yakın bir zamanda çok benimsenmeyecek bir örneğin altına imza attı. Şirket, iPhone 12 modellerini 2020 yılında piyasaya sürdüğünde kullanıcıların çoğunu şaşırtan bir hamle yaptı. Yeni modellerden birini satın alan kişiler gelen kutunun içerisinde şarj cihazı bulamadı.

Bu oldukça alışagelmişin dışında bir hamle olarak karşılandı çünkü cep telefonlarını kullanmaya başladığımız ilk günden bu yana her kutu açılışında akıllı telefonun yanında bir tane de şarj cihazı yer alıyordu. Apple, kablosuz kulaklıkları kullanmaya teşvik etmek için iPhone 7’den beri buna benzer hamleler yapmaya devam ediyor olsa da kulaklık ile şarj cihazının birbirinden oldukça ayrı kefede ele alınması gerekiyor. Bu trend daha sonra Android telefon üreticileri tarafından da benimsendi ancak bu sorun o kadar da büyük bir sorun yaratmıyor çünkü günümüzde çoğu insan sadece kablosuz kulaklık kullanıyor.

Şarj cihazlarının artık akıllı telefonlarla birlikte gelmemesi, Apple’ın 2020 yılında başlattığı bir eğilimdi ve şimdi Xiaomi ve Samsung’un yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecek ve akıllı telefon kullanıcıları ile buluşturulacak akıllı telefonlarında da geçerliliğini koruyacak. Android telefon üreticilerinin daha önce Apple’ın şarj cihazını kutudan kaldırması ile ilgili şakalar yaptığını ve buna hem Samsung hem de xiaomi’nin de katıldığını unutmamak gerekiyor ancak ne yazık ki Apple’ın başlattığı akımı şu an kendileri devam ettirecekmiş gibi görünüyor.

Xiaomi yakında Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip ilk Android işletim sistemli telefon olan Mi 11’i, Samsung ise Galaxy S21’i piyasaya sürecek ancak kullanıcılar şimdiden memnuniyetsizliklerini dile getirmeye başladı. Apple’ın bu akımı başlatmasının nedeni, paketleme zahmetinden kurtulmak ve aynı anda daha fazla telefonun taşınmasını sağlamaktı ve bu nedenle şarj cihazından vazgeçmenin iyi bir fikir olabileceğini düşündü.