Apple, Şarj Adaptörlerinin Ardından Şarj Kablolarını da Kutu İçeriğinden Kaldırıyor: İşte Kablosuz Gelecek İlk Cihaz!

Apple, pek çok tüketicinin tepkisini çekebilecek yeni bir karar aldı. Şirket, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni AirPods 4 kablosuz kulaklık modelinin kutu içeriğinden USB Type-C destekli kabloyu çıkardı. Detaylar haberde.

Apple, AirPods 4 Kutu İçeriğinden Şarj Kablosunu Çıkardı!

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon kutularından şarj adaptörlerini çıkarma kararı alan Apple, yakın zamanda bu kararını bir adım daha öteye taşıyacak gibi görünüyor. İddialara göre dev şirket yakın zamanda pek çok ürünün kutu içeriğinden şarj kablolarını da çıkaracak. Öyle ki firmanın, daha şimdiden birkaç gün önce tanıttığı AirPods 4 modelinin kutu içeriğinden USB Type-C bağlantı kablosunu kaldırdığı ortaya çıktı.

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan AirPods 4'ün kutu içeriğine baktığımızda, “USB-C Şarj Kablosu ayrı satılır.” şeklinde bir ifade görüyoruz İddialar, teknoloji devinin ilerleyen süreçte diğer birçok ürünü için de benzer bir karar alacağı yönünde. Tüketicilerin bu kararı nasıl karşılayacaklarını ise zaman gösterecek. Gelişmeler için takipte kalın!

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