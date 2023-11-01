Apple, Scary Fast Etkinliğinin Kaydını iPhone 15 ile Çekti!

Apple'ın Scary Fast etkinliği 30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece, Türkiye saati ile 03.00'te gerçekleşti. M3 işlemcileri ve yenilenmiş MacBook Pro'ların tanıtıldığı etkinliğin video kaydı, iPhone 15 ile çekildi.

iPhone 15 Pro Max'in Profesyonel Çekimi!

Gece yarısı gerçekleştirilen Scary Fast etkinliğinde M3 işlemcili MacBook Pro ve iMac modelleri tanıtıldı. M3, M3 Pro ve M3 Max'ten oluşan yeni işlemci ailesinin tanıtımında dikkat çeken bir detay vardı.

Tanıtımın sonunda ekranda "Bu etkinlik iPhone'da çekildi ve Mac'te düzenlendi" şeklinde bir yazı belirdi. Yazıdan da anlaşıldığı üzere etkinliğin video kaydı iPhone 15 Pro Max ile çekildi. Oldukça profesyonel gözüken drone sahneleri bile iPhone 15 Pro Max'e aitti.

"Hollywood standartlarında" çekim kalitesine sahip olan iPhone 15 Pro Max'in güçlü video özelliği Scary Fast etkinliğinde bir kez daha gösterilmiş oldu. Etkinliğin video kaydı, sanki profesyonel bir kamera ile çekilmiş gibi kaliteliydi.

5x optik yakınlaştırmayı destekleyen, Log renk profili ve saniyede 60 kare hızında ProRes kayıt yeteneğine sahip olan iPhone 15 Pro Max, Scary Fast etkinliğinin ardından dikkatleri tekrar üzerine çekti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.