iPhone Kullanmayı Kolaylaştıran Yeni Uygulama!

Günümüzde onlarca internet sitesi ve uygulamada hesap açıyoruz ve hepsinin şifresini akılda tutmak oldukça zor oluyor. Bunları bir yere kaydetmek veya benzer bir şifre yapmak güvenlik açısından büyük bir risk oluştururken, iCloud Anahtar Zinciri sayesinde otomatik bir şifre oluşturup kaydedebiliyorsunuz.

1Password'a Rakip: Apple Passwords Geliyor

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iOS 18 ile birlikte kullanıcılara doğrudan bir şifre yönetim uygulaması sunarak işleri daha da kolaylaştıracak. Passwords yani Şifreler olarak adlandırılan bu uygulama 1Password ve LastPass gibi popüler çözümlere doğrudan rakip olacak.

10 Haziran'da gerçekleştirilecek olan WWDC 24 etkinliğinde duyurulması beklenen uygulama iPhone, iPad ve Mac'in yanı sıra Windows işletim sisteminde de çalışacak.

Apple'ın yeni Şifreler uygulaması rakipleri ile benzer şekilde şifreleri hesaplar, Wi-Fi ağları ve geçiş anahtarları gibi farklı kategorilere ayıracak. Rakip uygulamalardaki şifrelerinizi kolayca Apple'ın bu uygulamasına aktarmanıza imkan tanınacak.

Böylece bir internet sitesine veya uygulamaya giriş yaptığınızda şifreniz otomatik olarak girilecek. Google Authenticator uygulaması ile benzer şekilde iki faktörlü doğrulamayı destekleyen bu yeni uygulamanın Apple Vision Pro'da da çalışacağı belirtiliyor.