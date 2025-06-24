Tarihte Bugün: Apple, Intel’e Veda Edip Kendi Çağını Başlattı!

Apple, 2020 yılının Haziran ayında Mac modellerinde Intel işlemcilerden kendi özel tasarımı olan Apple Silicon çiplere geçiş planını duyurduğunda teknoloji dünyasında büyük bir dönüm noktasına imza attı. Aynı yıl piyasaya sürülen ve Apple Silicon işlemciden güç alan ilk modeller 13 inç MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini oldu.

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Bu cihazlar hem performans hem de enerji verimliliği açısından rakiplerinin önüne geçti. Kullanıcıların en büyük kaygısı yazılımların x86'dan ARM'a geçiş sürecinin uzun süreceğiydi. Ancak dönüşüm çok hızlı gerçekleşti. Apple Silikon ile uyumlu olmayan yazılımlar, Rosetta adı verilen köprü yazılım aracılığıyla sorunsuz bir şekilde çalıştırıldı.

Yaklaşık 1 yıl gibi bir süre içerisinde Mac kullanıcılarının vazgeçilmezi olan birçok yazılım Apple M serisi ile uyumlu hale getirildi. Kafa karışıklılığı yaşanmaması için Apple Silikon işlemcilerin Apple M serisi olduğunu belirtmeliyiz.

Apple M serisi işlemcilere geçiş MacBook Air gibi fan gerektirmeyen ultra ince modellerin ortaya çıkmasını sağladı. Apple CEO’su Tim Cook, o dönem yaptığı açıklamada “Mac’in geleceği için hiç bu kadar heyecan duymamıştım” ifadelerini kullanmıştı.

Son beş yılda Mac serisi sadece performans değil, kullanıcı dostu özellikler açısından da önemli adımlar attı. HDMI ve MagSafe gibi bağlantılar geri döndü, pil ömrü ve sistem soğutması dramatik biçimde iyileşti. Apple’ın son açıklamasına göre, macOS Tahoe Intel tabanlı Mac’leri destekleyen son sürüm olacak.

Özetle Apple Silicon, Mac için sadece bir güncelleme değil; tam anlamıyla bir devrim oldu. Apple M serisinde sizi en çok heyecanlandıran model hangisi olmuştu? Yorumlarda tartışalım.