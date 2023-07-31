Apple'ın Sinematik Modu'na Rakip Olabilecek Bir Android Telefon Geliyor!

Apple, iPhone 13 serisiyle birlikte videolar için Sinematik Modu'nu kullanıma sunarak odağı çeşitli nesnelere otomatik olarak değiştirme özelliğine sahip portre video özelliği sundu. Android telefonlar da uzun zamandır portre video özelliğine sahipti ancak akıllı odaklama işlevinden yoksundu ve kullanıcıları nesnelere dokunmaya zorluyordu.

Şimdi ise vivo, yeni V3 görüntüleme çipiyle desteklenen 4K portre video modunu duyurdu ve bu Apple'ın Sinematik Moduna gerçek bir rakip olabilir. İlk olarak şirket bu özelliğin gerçekten de Apple'ın modu gibi "otomatik konu odağı algılama ve değiştirme" sunduğunu doğruladı.

Bununla birlikte, şirketin bu özellik hakkındaki Weibo gönderisi, klibi çektikten sonra odak alanını değiştirebileceğinizi de belirtiyor. Daha önce portre modu fotoğraflarında odak alanının sonradan düzenlenebildiğini görmüştük ancak bu akıllı telefon videoları için bir ilk olacak.

Portre Fotoğrafları Yeni Özellikler Kazanıyor

vivo'nun yeni portre modunda arka planı değiştirmenize olanak tanınacak. Şirket tarafından verilen bir örnek, mevsimi yaz, ilkbahar, sonbahar veya kış olarak değiştirme özelliğini içeriyor.

Tüm arka planın değiştirilip değiştirilmeyeceği, vivo'nun teknolojisinin gerçek arka planda düzenlemeler yapıp yapmayacağı veya her iki seçeneğin de mevcut olup olmayacağı belli değil. Markanın "jeneratif" ifadesini kullanması, şirketin yalnızca birkaç stok arka plandan birine geçmediğini gösteriyor ancak teorik olarak yanıltıcı bir pazarlama durumu da olabilir.

vvo, portre modunda bir kişinin ışığını, yaşını, ifadesini ve saç stilini değiştirmenize de izin vereceğini söylüyor.

Yeni Amiral Gemilerinden Başka Neler Beklenebilir?

Çinli üretici ayrıca ZEISS ile olan ortaklığıyla bağlantılı olarak kamerayla ilgili birkaç özellik daha duyurdu. Bu özellikler arasında makro çekimlere olanak tanıyan Vario-Apo-Sonnar telefoto lensin yanı sıra yansıtıcılığı daha da azaltmak için geliştirilmiş lens kaplamaları da yer alıyor.

Söylentilere göre vivo X100 serisinin V3 görüntüleme çipine ve tüm bu özelliklere sahip olmasını bekliyoruz ancak şirket ayrıca X80 serisi, X90 serisi, X Flip ve X Fold 2'de kullanılabilecek vivo doku rengi olarak adlandırılan yeni bir renk profilini de duyurdu.

Her iki durumda da şirketin bir sonraki amiral gemisi telefonu en iyi kameralı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.