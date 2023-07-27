vivo V3 Görüntü Çipi Tanıtıldı: Peki Neler Sunuyor?

Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratmak üzere tasarlanmış çığır açan bir görsel işleme çipi olan vivo V3'ü tanıttı.

2021'de geliştirilen ve gelişmiş 6nm süreci kullanılarak üretilen bu çip, vivo'nun bir dizi yenilikçi çipinin üçüncüsü konumunda.

vivo V3 çipi, ana ISP çipinden görevleri devralarak ve birinci sınıf gren azaltma, dinamik aralık ve renk üretimi sağlayarak olağanüstü verimlilik sunuyor. Ayrıca çipte bulunan MEMC teknolojisi video akıcılığını da büyük ölçüde artırıyor.

vivo V3 Amiral Gemisi Telefonlarda Yeni Görüntü Özellikleri Sunacak

vivo V3'ün öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcıların akıllı telefon ile çektiği videolarda portre modunda 4K videolar çekebilmelerini sağlamasında yatıyor. Ayrıca çip, kullanıcılara görüntü işleme sonrasında gelişmiş düzenleme seçenekleri sunarak fotoğrafları üzerinde daha fazla yaratıcı kontrol sağlıyor.

vivo V3 görsel işleme çipi ilk olarak vivo X100 gibi amiral gemilerinde yerini alacak ve kullanıcılara görsel işleme noktasındaki kabiliyetlerini sunacak.

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