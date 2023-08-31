Apple'den Üzücü Haber: Sosyal Medya Canlı Desteği Kesilebilir

Yeni telefonu Iphone 15 serisinin tanıtım tarihinin belli olmasıyla gündeme gelen Apple bugünlerde sosyal medya üzerinden canlı desteği kesmeye hazırlanıyor. . Günümüzde birçok kişi şirketin ürünleriyle alakalı olarak yaşadıkları sorunlara genelde forumlar üzerinden cevap buluyor.

Büyük bir kesim için, özellikle de belirli yaşın üstündekiler için sunulan resmi destek kanallarının önemli bir yeri bulunuyor. Bu kişiler için alternatif sunulup sunulmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Canlı Destek Ne Zaman Kesilecek?

Apple, bu yılın sonunda X, YouTube ve Destek Topluluğu üzerinden canlı destek vermeyi bırakacak. Bu durumda eğer bir değişiklik yapılmazsa yeni yılda kişiler bahsi geçen platformlarda gerçek bir Apple çalışanından canlı olarak destek alamayacaklar.

1 Ekim tarihinden itibaren X platformundaki @AppleSupport hesabındaki çalışan desteğinin kesileceğini aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Apple’ın yeni dönemde “AppleSupport” YouTube kanalına yüklenen videoların yorumlar bölümündeki müşteri desteğini keseceğini ve Apple Destek Topluluğu için sunulan “Topluluk Uzmanı” rolünü de ortadan kaldırılacağını belirtiyor.

Bundan sonra müşterilere sadece tek bir resmi kanal üzerinden destek verecek gibi görünen teknoloji devi, satış sonrası destek söz konusu olduğunda iyi kabul edilen firmalar arasında yer alıyor ancak atılan adımın bekleme sürelerini uzatacağı ve şirkete ulaşmayı zorlaştıracağı düşünülüyor.

Bu gelişmeden sonra Apple'ın müşteri memnuniyeti sizce azalır mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.