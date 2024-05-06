Tesla'da İşten Çıkarmaların Dördüncü Haftasına Girildi: Dur Durak Bilmiyor!

Tesla'daki devasa işten çıkarma süreci devam ediyor ve sürecin tam dördüncü haftasında daha fazla çalışan LinkedIn'de ve başka yerlerde şirketteki zamanlarının sona erdiğine dair bildirim aldıklarını paylaşıyor.

İlk olarak Electrek ve Business Insider tarafından bildirilen en son işten çıkarmalar, yazılım, hizmetler ve mühendislik dâhil olmak üzere şirketin bu sefer çok daha farklı bölümlerini etkiliyor. Bu haftaki son işten çıkarmalarla ilgili çalışanlar hafta sonu ve bugün kendilerine işten çıkarıldıklarına dair bilgi verildiğini söylüyor.

Bu seferki işten çıkarmalardan kaç çalışanın ekilendiği belli değil ancak Business Insider, sadece Pazar günü en az yedi çalışanın işten çıkarıldıklarını bildiriyor.

Tesla'daki İşten Çıkarma Süreci Ne Zaman Bitecek?

Şirketteki işten çıkarmalar ilk olarak geçen ay, Tesla'nın o sırada şirketin 140.000 kişilik küresel işgücünün %10'u olduğu söylenen çalışanları işten çıkarmaya başlamasıyla başladı. İşten çıkarılanlar arasında Tesla'nın elektrikli araç şarj başkanı Rebecca Tinucci'nin yanı sıra 500 kişilik ekibinin tamamı da bulunuyordu. Tesla'nın yeni araçlar programı başkanı Daniel Ho'nun da işine son verildi.

Tesla, satışların düşmesi ve kârın yıldan yıla %55 azalmasıyla son yılların en zorlu mali durumlarından birini yaşıyor. Şirket hem ABD'de hem de Çin'de artan rekabetle karşı karşıya kalırken, aynı zamanda küresel olarak elektrikli araçlara yönelik azalan taleple de uğraşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu işten çıkarmaların gerçek nedeni ne? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.