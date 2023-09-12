iPhone 15 Lansmanı Öncesi Apple Store Kapatıldı!

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı Wonderlust etkinliği geldi çattı. Bu akşam TSİ 20.00'da başlayacak etkinlikten hemen önce Apple Store kapatıldı.

Apple daha önce de fiyat güncellemesi veya yeni ürün lansmanı gibi durumlarda Apple Store'u kapatıyordu. Ayrıca bu akşam tanıtılacak yeni ürünler bir dizi yeni fiyat güncellemesinin de habercisi olabilir.

Apple Store Etkinlik Sonrasına Dek Kapalı Kalacak

Apple Store web sitesinde yer alan açıklamada "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." ifadesine yer veriliyor.

Bu akşam gerçekleşecek lansman etkinliği bir dizi yeni ürüne ev sahipliği yapacak. Wonderlust adı verilen etkinlikte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (yenilenen adıyla Ultra), Apple Watch Series 9, yeni nesil Apple Watch Ultra, iOS 17 ve son olarak iPadOS 17'nin tanıtılması bekleniyor.

Apple Store'un etkinlikten kısa bir süre sonra açılması bekleniyor. Peki sizin etkinliğe dair beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.