Apple Yeni Reklamında iPhone 15 Pro'nun Titanyum Kasasını Sergiledi! (Video)

Apple bugün iPhone 15 Pro için özel olarak cihazların yeni titanyum kaplamasını vurgulayan bir reklam paylaştı.

38 saniyelik reklam filminde titanyum bir parçanın patlayarak Güneş Sistemi'nden Dünya'nın yüzeyine doğru ilerleyişi gösteriliyor. Reklamın sloganı "Evrenin ucundan... avucunuzun içine." şeklinde.

"Güç ışıkla buluşuyor. Karşınızda yeni titanyum kasa iPhone 15 Pro. A17 Pro işlemci ile yepyeni bir oyun performansı seviyesi. Daha çok yönlü, daha gelişmiş bir Pro kamera sistemi ve üst düzey titanyum tasarım. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max şimdiye kadarki en hafif, en güçlü Pro modellerimiz."

iPhone 15 Pro Titanyum Kasa Reklamı

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için paslanmaz çelik çerçeve yerine ağırlığı azaltan yeni bir titanyum kaplama kullanıyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e göre yaklaşık %9 daha hafif olmasına rağmen kasası daha dayanıklı.

iPhone 15 Pro'da titanyum kullanılması, kasa kaplamasında da bir değişikliği beraberinde getiriyor. Daha önce, tüm Pro iPhone'larda kasa malzemesi olarak ayna kaplamalı, yoğun cilalı paslanmaz çelik kullanılıyordu. iPhone 15 Pro, önceki Pro iPhone'ların yüzeyinden çok daha az yansıtıcı olan ve aynı zamanda parmak izlerine daha az eğilimli olan fırçalanmış bir yüzeye sahip.

Apple'ın iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri ise alüminyumdan yapılmış bir kasaya sahip olmaya devam ediyor.

Tüm iPhone 15 modelleri için ön siparişler 15 Eylül Cuma günü başlayacak ve bir hafta sonra 22 Eylül'de mağazalarda satışa sunulacak.