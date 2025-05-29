Apple Studio Display 2 Geliyor: İşte Beklenilen Özellikler!

Apple, Studio Display'i Mac Studio ile birlikte 2022 yılının Mart ayında piyasaya sürdü ve o günden bu yana herhangi bir donanım güncellemesi yapılmadı. Fiyatı son kullanıcı için yüksek olsa da profesyonellerin büyük ilgi gösterdiği monitör, 60 Hz yenileme hızı nedeniyle çok eleştiriliyor.

Hem profesyonel işlerimi yapayım hem de arada oyun oynayayım diyenler için 60 Hz yenileme hızı kötü bir deneyim sunuyor. Bu kapsamda "Apple Studio Display 2 özellikleri nasıl olacak?" sorusuna yanıt veren tüm sızıntıları bir araya getirdik.

Hali hazırda piyasada olan Studio Display'i kısaca hatırlayacak olursak: 27 inç büyüklüğündeki LCD ekran, 5K çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip. 600 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen monitör, dahili kamera ve hoparlöre ek olarak bir Thunderbolt 3 ve üç USB-C portuna sahip. Ülkemizdeki fiyatı 89 bin 999 TL'den başlıyor.

Apple Studio Display 2 Neler Sunacak?

Ekran endüstrisi uzmanı ve Counterpoint Research'te Başkan Yardımcısı olan Ross Young'a göre Apple, 2025 sonu veya 2026 başında yeni bir Studio Display ile karşımıza çıkacak. Young, Şubat ayında X'te paylaştığı bir gönderide yeni Studio Display'in ekran boyutunun mevcut model ile aynı yani 27 inç olacağını söyledi.

Ekran boyutu aynı olsa da panel değişiyor: Mini-LED teknolojisi sayesinde mevcut modele kıyasla daha yüksek parlaklık ve kontrast sunulacak. Young yenileme hızı konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Young, Apple ürünleri ile ilgili tahminlerinin doğru çıkması konusunda saygın bir geçmişe sahip. Örneğin, cihazların piyasaya sürülmesinden bir yıl önce iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 ​​inç ekranlara sahip olacağını açıklayan ilk kaynak oydu. 2023'ün sonlarında Counterpoint Research tarafından satın alınan bir araştırma şirketi olan Display Supply Chain Consultants'ın kurucusu ve eski CEO'sudur.

Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo ve Bloomberg'den Mark Gurman da dahil olmak üzere birkaç başka kaynak tarafından mini LED arka aydınlatmaya sahip yeni bir Studio Display söylentisi yayıldı. Gurman'a göre ekran muhtemelen 2026'da piyasaya sürülecek.

Kasım 2024'te, Relay FM teknoloji podcast'i "Upgrade"in anonim bir dinleyicisi, Apple'ın bir sonraki Studio Display için 90 Hz ekran teknolojisi geliştirdiğini iddia etti. Bu daha yüksek yenileme hızı, kaydırma sırasında video ve metin gibi içeriklerin göze daha pürüzsüz görünmesini sağlar ancak 90 Hz, ProMotion desteğine sahip iPhone'ların ve Mac'lerin ulaşabildiği 120 Hz yenileme hızının gerisinde kalıyor.

Yani daha fazla parlaklık ve kontrast sunan yeni bir monitörün geleceğinden eminiz ancak yenileme hızı halen netlik kazanmadı.