Apple'ın 16 Yıldır Sattığı Ürün Tükendi: Türkiye'de Var!

Apple ilk Macbook Air'ı tanıttığında Apple USB SuperDrive adlı bir aksesuarı da piyasaya sürdü. MacBook Air dahili CD sürücüsü olmayan ilk MacBook'tu ve bu da şirketin ayrı satılan bir optik sürücü tanıtmasını zorunlu hale getirdi. Günümüzde adını duyanlar harici disk olduğunu düşünüyor olsa da o dönemde bunu duyan herkes bir CD / DVD oynatıcı olduğunu anlayabiliyordu.

Apple USB SuperDrive, ABD'de Tükendi!

Rahatlıkla "Günümüzde" diyebiliyoruz çünkü Apple bu aksesuarını halen satıyordu. Ancak aradan geçen 16 yılın ardından Apple USB SuperDrive'ı satın almak için ABD Apple Store'a girenler "Tükendi" yazısı ile karşılaşıyor.

Apple Türkiye'de bu ürün halen satılmaya devam ediliyor fakat stoklar tükendikten sonra bir daha gelmeyeceğine artık eminiz. Tabii stokların tükenmeme yani ürününün halen Türkiye'de olma sebebi ortada: Günümüzde CD / DVD kullanımı minimum seviyede.

3.319,00 TL fiyat etiketine sahip olan bu ürün, USB-A üzerinden bağlantı kuruyor ve USB 2.0 teknolojisini destekliyor. Yani bu ürünü bilgisayarınızda kullanmak için USB-C çevirici adaptöre ihtiyacınız var. Günümüzde halen CD / DVD sürücüye ihtiyaç duyuyor musunuz? Yorumlarda tartışalım.