Apple Bu Sefer Zam Değil İndirim Yaptı: Güncel iPhone Fiyatları!

Apple, bugün Wonderlust adlı etkinliğini gerçekleştirdi. Şirket, etkinlikte iphone 15 serisini tanıttı. Herkes gözünü lansmana çevirmişken şirketten sürpriz bir haber geldi. iPhone'un bazı modellerine indirim uygulandı.

Apple'ın yeni iPhone serisinin fiyatları karşısında şok olan kullanıcılar için bu indirim haberi oldukça sevindirici.

Hangi Cihazlarda İndirim Var?

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone'lar için 2023 yılında tam 6 kez zam yaptı. Gelen zamlar karşısında çaresiz kalan kullanıcılar ne yazık ki indirim haberlerini takip etmek zorunda kaldı. Nihayet Apple'dan kullanıcılarını ferahlatacak o haber geldi.

Şirketin yeni indirimi iPhone 13 ve iPhone 14 gibi modellerin fiyatlarının düşmesini sağladı. Örneğin iPhone 13'ün 128 GB hafızaya sahip versiyonu 40.677 TL'den 36.999 TL'ye düştü.

iPhone 14'ün 128 GB'lık versiyonu ise 48 bin 304 TL'den 43 bin 999 TL'ye düştü. Diğer iPad ve Mac fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

İşte Apple indirimi kapsamına giren cihazlar ve yeni fiyatları:

iPhone 14 (128 GB): 48.304 TL - 43.999 TL

48.304 TL - 43.999 TL iPhone 14 Plus (128 GB): 53.389 TL - 49.999 TL

53.389 TL - 49.999 TL iPhone 13 (128 GB): 40.677 TL - 36.999 TL

40.677 TL - 36.999 TL iPhone SE 2022 (64 GB): 24.999 TL - 24.914 TL

Peki siz Apple'ın indirimlerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.