Apple'ın Yeni Telefonları Ekransız Olacak!

OpenAI ve Jony Ive'ın uzun süredir gündemde olan ortaklığına dair daha somut detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu doğrultuda ekranı olmayan, geleneksel telefonlara meydan okuyacak yapay zeka destekli bir cihazın ortaya çıkması muhtemel.

Peki tüm bu dedikodular nasıl ortaya çıktı? ChatGPT'nin geliştirici şirketi olan OpenAI, Jony Ive ve OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından kurulan gizemli bir donanım girişimin yaklaşık 500 milyon dolara satın alındığı ya da satın alma sürecine girildiği konuşuluyor. Söylenenlere göre girişimin adı ise "io Products".

Henüz ekranı olmayan bu cihazın nasıl çalışacağı veya kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacağı belli değil. Ancak temel soru şu: Siri veya ChatGPT destekli bir akıllı telefona sahipken, neden bu yeni cihaza ihtiyaç duyalım?

Telefon Olmayan Bir "AI Telefon"

İddialara göre bu girişim, sıradan cihazlardan oldukça farklı, ekranı olmayan bir AI telefon üretme hedefinde. Ancak projeye yakın kaynaklar, bunun aslında bir telefon bile olmayabileceğini söylüyor. Yani karşımızda bambaşka bir şey olabilir. Ive'ın asıl isteği, kullanıcıların ekran bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak.

Böyle bir konsept aslında daha önce Humane AI Pin tarafından sunulmuştu. Projedeki cihaz, kullanıcıya bir telefondan ziyade küçük boyutlu bir asistan gibi davranıyordu ancak performansı yetersiz olduğundan şirket beyaz bayrak çekti ve sonunda HP tarafından satın alındı.

Eski Apple Tasarımcıları Ekransız Telefon Projesine Katıldı

Geçmişteki başarısızlık ortadayken akıllarda şu soru var: Bu projeyi farklı yapacak olan şey ne?

Bu kez işin içinde Jony Ive gibi bir tasarım efsanesi ve OpenAI gibi dev bir yazılım gücü var. Hatta Apple'ın eski tasarımcılarından Tang Tan ve Evans Hankey de bu projeye katılmış durumda. Yani teknik ve estetik altyapı oldukça sağlam görünüyor ama ne kadar başarılı olacaklarını zaman gösterecek.